Jejum intermitente: especialista capixaba dá dicas e explica quem pode fazer a dieta que é febre entre artistas

Não são todas as pessoas que podem seguir esse tipo de dieta. Dependendo do caso, a prática pode piorar os problemas de saúde, por isso a necessidade de acompanhamento

Queridinho de muitas famosas, o jejum intermitente começou a ser mais conhecido quando a atriz Deborah Secco afirmou a uma revista que seguiu a dieta após dar à luz Maria Flor, sua primeira filha. Ela disse que poderia ficar até 23 horas sem se alimentar. Mas com isso muitas dúvidas surgiram. Será que isso faz bem ao organismo? Quem pode fazer? Como fazer? Para responder a tudo isso, a nutricionista Estela Reginatto conversou com o Folha Vitória e ainda deu algumas dicas. Confira!

Folha Vitória – O que é exatamente o jejum intermitente?

Estela Reginatto – Existem vários tipos de protocolo. Cada paciente tem uma individualidade que é estudada pelo especialista. Para começar, normalmente a pessoa faz 12 horas de jejum, que é ficar sem comer nada. O paciente pode iniciar fazendo das 19 horas às 7 horas do outro dia e intercalar dia sim dia não. É como se fosse um jejum para fazer um exame. Mas tudo depende de cada pessoa, pois cada organismo reage de uma forma.

FV – Como esse tempo é calculado?

ER – Ele deve ser calculado por um especialista, que vai estudar cada pessoa, vai conversar com o paciente. Conforme ele for respondendo o tempo pode ir aumentando.

FV – Durante o tempo de jejum a pessoa pode beber água?

ER – Com certeza. É muito importante a pessoa se hidratar, beber muita água. Isso é fundamental. Ela também deve observar os sintomas, como tonturas e dor de cabeça. Muitas vezes isso acontece por não se hidratar.

FV – O que eu não posso ingerir durante esse processo?

ER – Tem líquidos que cortam o efeito do jejum se forem ingeridos naquele horário que você está sem comer. São os sucos e chás. Já os chás feitos de plantas fitoterápicas e café sem adoçante não cortam.

FV – É permitido tomar suplementos enquanto estiver de jejum?

ER – Dependendo de qual for o suplemento, ele não entra nesse momento do jejum, mas pode entrar no momento separado para a pessoa se alimentar, no momento que ela vai comer.

FV – O que comer quando terminar o tempo de jejum?

ER – Muitas pessoas não fazem essa quebra do jejum da forma correta, por isso é importante o acompanhamento profissional. Cada um tem uma necessidade, temos que ver os nutrientes que a pessoa precisa e quais alimentos serão melhores. Normalmente se quebra com almoço, com arroz, feijão, alimentos que sustentam.

FV – Quais os benefícios desse tipo de dieta?

ER – O controle da insulina, da glicose, a diminuição de marcadores de colesterol total, aumento HDL, melhora a disposição, o sono. O jejum também é bíblico, não é algo que apareceu agora. Para algumas pessoas é estratégia boa para melhorar o estilo de vida.

FV – Podemos dizer que ele faz emagrecer mesmo?

ER – As pessoas conseguem emagrecer sim. E o resultado é rápido, porque quando se faz jejum ocorre maior quebra de gorduras. Você perde peso, mas é preciso olhar todo esse lado de suplementação de vitaminas. Se a pessoa não estiver bem, a saúde pode piorar. É necessário também ficar atento durante o período de um ano, pois se parar todo o trabalho por já ter perdido o peso que queria, a pessoa pode voltar a ganhar tudo outra vez. É necessário estabilizar esse peso.

FV – Quem não pode ou não deve fazer?

ER – Não é indicado para grávidas, idosos, crianças, pessoas com doenças de hipoglicemia, diabetes, ou alguma doença grave onde precisa de nutrientes.

FV – O paciente pode treinar enquanto estiver jejuando?

ER – Depende do horário que ele se alimentou. Se jantou e quiser fazer um treino aeróbico pela manhã, pode fazer, pois de manhã tem energia. Mas se for fazer musculação, que é mais intenso, não dá.

FV – Jejuar faz perder massa muscular?

ER – Não. Se fizer suplementação certa só perde gordura. Mas tem que ser com orientação.

FV – Jejuar deixa o metabolismo mais lento?

ER – Pelo contrário. Ele aumenta o metabolismo e traz diversos benefícios.

FV – Fazer jejum é perigoso?

ER – Ele tem que ser feito com direcionamento, pois nem todos podem ou precisam fazer. Cada pessoa tem uma necessidade, uma particularidade, por isso é necessário o acompanhamento.

Para detalhar ainda mais o assunto, nesta terça-feira (13), a nutricionista dará uma entrevista ao vivo para o Folha Vitória, que será transmitida em uma live no Facebook do jornal.

Folha Vitória.