Karina Bacchi detalha seu treino para manter boa forma na gravidez

Karina Bacchi está esperando, aos 40 anos de idade, seu primeiro, filho fruto de uma produção independente com fertilização in vitro. A musa fitness garante que está curtindo muito a barriga de gestante: – O corpo muda, e no começo estranhamos. Depois, a barriguinha vai arredondando, e cada novidade é uma alegria. No entanto, a atriz não deixou de se exercitar para facilitar a recuperação do corpo depois do nascimento, mas, claro, tudo sem prejudicar o crescimento saudável do bebê Bacchi:

– Minha médica recomendou três meses iniciais sem nenhuma atividade física. Esse período é muito importante para a implantação do embrião e seu desenvolvimento. Fiz tudo certinho e, depois dessa fase, passei a praticar exercícios leves e recomendados para gestante. Continuo com o balé fitness, só que faço a modalidade adaptada para gestantes, sem abdominais, saltos e algumas posições. Pratico funcional leve ao ar livre, ioga e bicicleta. Tudo bem mais light do que fazia antes e com o aval das minhas obstetras.

Karina ainda revelou ao Extra que sua alimentação se mantém equilibrada, sem grandes restrições, e com suplementos que ajudam o desenvolvimento da criança: – Nada de álcool, peixe cru, gorduras… Procuro consumir alimentos saudáveis, frutas, integrais, leite vegetal…E completo com suplementação de vitaminas com DHA (ácido que auxilia o desenvolvimento cognitivo do bebê), colágeno e proteínas. Estou com 73 quilos. Sem neuras. Como saudavelmente, faço atividade física, mas também tomei progesterona pré-FIV nos três primeiros meses. O hormônio aumenta o peso, mas, como é muito importante para o bebê, está tudo ótimo! Isso é o mais importante. A nossa saúde está perfeita.

