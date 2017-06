4 conselhos fitness que você já ouviu, mas não deveria seguir

Descubra o momento certo de alongar os músculos e de cuidar da hidratação, além de esclarecer se deve malhar de barriga vazia ou com pesinhos extras

Conselho 1 – “Alongue antes de partir para a malhação”

Você com certeza conhece o ritual de alongar antes de praticar alguma atividade. Acontece que forçar os músculos quando eles ainda estão em repouso pode acabar causando mais danos que benefícios. O ideal é aquecer primeiro, alongar, pegar mais pesado no exercício e depois esticar seu corpo novamente. A medida, de acordo com um estudo realizado pela Memorial University of Newfoundland, no Canadá, melhora a performance do exercício.

Conselho 2 – “Exercite-se de estômago vazio para queimar mais gordura”

Racionar os carboidratos antes do treino para tostar mais gordura pode não ser um método tão eficaz. Pelo menos é o que diz uma pesquisa que analisou dois grupos de jovens adultas. O primeiro foi praticar exercícios aeróbicos de jejum e o segundo ingeriu um shake de 250 calorias antes do esforço. Ao final de quatro semanas, ambos os grupos eliminaram a mesma quantidade de peso e gordura.

Conselho 3 – “Segure halteres enquanto caminha”

A tática pode até parecer uma boa ideia se você quer acelerar a queima calórica da caminhada, mas a verdade é que os pesinhos não eliminam uma quantidade tão significativa de calorias. Em vez disso, lance mão de bastões de caminhada. Dessa forma, você ainda trabalha os membros superiores e os músculos de abdômen (o que e eleva a queima calórica) e se beneficia como alívio da pressão sobre os joelhos, quadril e lombar.

Conselho 4 – “Beba água no meio do treino mesmo sem estar com sede”

Manter uma boa hidratação durante a atividade física é essencial, mas se acabar na garrafinha antes mesmo de a sede bater não é o mais indicado. Um estudo publicado no periódico The Physician and Sportsmedicine descobriu que o melhor momento de esvaziar o squeeze é quando a sede dá as caras, especialmente se você está buscando melhorar o desempenho durante os exercícios.

Por Boa Forma.