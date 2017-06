Campanha quer buscar doadores para aumentar estoque nos hemocentros do ES

Aumentar os estoques de sangue dos hemocentros no Espírito Santo é uma necessidade. Com a chegada do inverno, os estoques costumam cair em até 30% e, por isso, são realizadas campanha que convidam à doação. De acordo com o Hemocentro do Espírito Santo (Hemoes), todo tipo sanguíneo é bem vindo e pode ajudar a salvar vidas.

O sangue ‘O negativo’ pode ser transfundido em pessoas com qualquer outro tipo sanguíneo. Já o ‘O positivo’ pode ser transfundido em pessoas que tenham ‘A positivo’, ‘AB positivo’, ‘B positivo’ e ‘O positivo’.

Para repor o estoque e celebrar o dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado em 14 de junho, o Hemoes junto com o Instituto Unimed Vitória estará na Praça Prefeito Oswaldo Guimarães, em Bento Ferreira, Vitória, atendendo a comunidade das 8h às 12h, realizando triagem e coleta do material.

Para quem tem medo, o hematologista Thales Gouveia Limeira frisa: “O sangue não sofre problemas, desde que o doador mantenha uma alimentação normal. Ao contrário, é benéfico. Não faz mal para quem doa e ajuda quem precisa”, comenta.

A prova disso é o administrador Daniel Có Silva, 43, doador há mais de 20 anos. Ele relata que o ato vem de família e acredita que doar sangue é para um bem maior: salvar vidas. “Tive a atitude com meu avô. Doar é exercer o compartilhamento solidário. Doar não dói, não machuca e nem deixa mau cheiro”, brinca.

O gesto pode ser praticado por qualquer pessoa entre 16 e 69 anos e idade, sendo que obrigatoriamente a primeira doação só pode acontecer até os 60 anos. Para quem já é doador, a visita aos Hemoes podem acontecer a cada 90 dias. “O tempo é indicado para retornar a quantidade suficiente de nutrientes como o ferro”, explica o hematologista.

A campanha também está voltada para a comemoração do 13° aniversário da data Mundial de Doador de Sangue, criada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) com o intuito de sensibilizar as pessoas sobre a importância da doação e incentivar quem ainda não perdeu o medo.

Fique atento ao requisitos para ser um doador:

Ter entre 16 e 70 anos (para menor de idade, o responsável deve estar acompanhado)

Peso a partir dos 50Kg

Boas condições de saúde

Não estar grávida nem amamentando

Levar um documento oficial de identidade com foto

Ter dormido pelo menos 6 horas antes da doação

Não praticar exercícios físicos até 12 horas anteriores à doação

Não ingerir bebidas alcoólicas até 12 horas anteriores à doação

Não ter feito tatuagem, piercing ou maquiagem definitiva há 12 meses.

Evitar o consumo de cigarros até 2 horas antes

Homens não ultrapassar quatro vezes em um ano e mulheres três vezes

Serviço:

Data: 14 de junho (quarta-feira)

Horário: 8h30 às 12h

Local: Praça Prefeito Oswald Guimarães, Bento Ferreira – Vitória (em frente à Sede da Unimed Vitória)

Onde doar sangue:

– Hemocentro do Estado do Espírito Santo (Hemoes)

Tel. 3636-7900/7920/7921- Avenida Marechal Campos, 1.468, Maruípe, Vitória. De segunda a sexta-feira, o cadastro é das 7h às 18h. No sábado, o cadastro vai das 7h às 17h.

– Unidade de Coleta à Distância da Serra

Tel. 3218-9429/ 3218-9242. Avenida Eudes Scherrer Souza, s/n (anexo ao Hospital Estadual Dório Silva). De segunda-feira a sexta-feira, p cadastro vai das 7h às 15h.

– Hemocentro de Linhares

Tel. (27) 3264-6000/ 3264-6019 – Avenida João Felipe Calmon, 1.305, Centro (ao lado do Hospital Rio Doce). Funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30.

– Hemocentro Regional de Colatina

Tel. (27) 3717-2801 – Rua Cassiano Castelo, s/n, Centro. Funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30.

– Hemocentro Regional de São Mateus

Tel. (27) 3767-7957 – Rodovia Otovarino Duarte Santos, Km 02, Parque Washington. Funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30.

ESHOJE.