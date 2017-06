Cesta básica da classe média capixaba fica 1,39% mais barata em maio, garante estudo

No mês de maio o valor da cesta básica da classe média capixaba sofreu queda de 1,39%, sendo a segunda queda consecutiva. O resultado final do índice no mês foi influenciado pelo recuo nos preços do arroz tipo I (-3,1%), banana prata (-6,9%) e tomate (-10,5%). A variação acumulada da cesta no ano de 2017 está em -1,31% e nos últimos 12 meses está também negativa em -2,55%.

O custo médio da cesta pesquisada foi de R$ 1.605,99, representando um decréscimo de R$ 41,99 em relação ao mês de maio do ano passado, que teve registro de R$ 1.647,98 no custo.

No mês da pesquisa, 17 itens tiveram recuo nos preços, seis produtos tiveram majoração de preços e sete permaneceram com preços estáveis. O comparativo foi feito com 30 produtos.

Maiores quedas de preços no mês:

– Laranja pera (-6,4%)

– Arroz tipo I (-3,1%)

– Tomate comum de mesa (-10,5%)

– Banana prata (-6,9%)

– Óleo de soja (-4,9%)

– Feijão preto tipo I (-2,2%).

Maiores altas de preços no mês:

– Batata inglesa (4,2%)

– Vagem comum com caroço (2,8%)

– Queijo fatiado tipo mozzarella (0,9%)

– Maracujá azedo (6,5%)

– Ovo branco de galinha (2,5%)

– Carne de boi (alcatra/contrafilé) (0,4%)

Produto com preço estável: refrigerante tipo cola, pão francês, açúcar refinado, pó de café comum e farinha de trigo.

O estudo foi elaborado pelo Núcleo de Pesquisas da Empresa Júnior da Faculdade Doctum de Vitória. Segundo demonstra, se o consumidor pesquisasse os menores preços no mês de maio entre as redes de supermercados a compra sairia por R$ 1.283,34, economizando R$ 322,65 (20,1%). Em 12 meses, a economia estimada ficaria em torno de R$ 3.872,00.

Na família padrão da classe média capixaba com 2 adultos e 2 crianças o poder aquisitivo considerado está na faixa entre 3 a 10 salários mínimos. Esse Relatório de Pesquisa corresponde a 124ª edição referente ao Projeto de Pesquisa da cesta básica da classe média capixaba. A pesquisa de campo foi realizada através de uma amostra composta de 30 lojas de importantes redes de supermercados da Região Metropolitana da Grande Vitória (Supermercados EPA, Extrabom, Extraplus, Carone, OK super atacado, Schowambach, São José, Perim e Wal Mart), sob a supervisão professor Paulo Cezar Ribeiro da Silva.

