Feriadão pode ter dias de chuva e de sol no Estado. Confira a previsão completa!

Uma área de instabilidade deve deixar o céu com nebulosidade, por isso a possibilidade de chuva. Mas uma massa de ar seco pode ganhar força no fim de semana

O inverno está se aproximando e as temperaturas estão mais amenas no Espírito Santo, mesmo assim o sol também aparece. De acordo com o Climatempo, nesta terça-feira (13) deve chover apenas na faixa leste do Estado, mas em Colatina e nos municípios na divisa com Minas Gerais não há previsão de chuva.

Confira a previsão para cada região!

Na próxima quarta-feira (14), ainda há possibilidade de pancadas de chuva em Vitória, mas no fim de tarde e início da noite, que é quando essas áreas de instabilidade devem chegar.

Já na quinta-feira (15), feriado de Corpus Christi, essas áreas de instabilidade deixam o céu com nebulosidade em todo o Espírito Santo, podendo chover a qualquer hora do dia. A chuva deve ser de fraca a moderada intensidade.

Na sexta-feira (16), a previsão é que a instabilidade se afaste. Com isso o sol deve aparecer entre muitas nuvens, mas não há previsão de chuva para a Grande Vitória, apenas em São Mateus.

No sábado (17), o instituto informou que o dia deverá ser de muito sol na região Sul. Já em Vitória há previsão é de sol com poucas nuvens, assim como em Colatina. Pancadas rápidas podem acontecer só São Mateus, mas o sol aparecerá. E no domingo (18) o dia será de sol. Uma massa de ar seco deve ganhar força no fim de semana, diminuindo a chuva.

Inverno

No próximo dia 21 de junho, à 1h24 (horário de Brasilia), começa o inverno, que não promete temperaturas muito baixas para os capixabas. De acordo com o meteorologista do Climatempo Alexandre Nascimento, o inverno deste ano não deve ser tão rigoroso e o frio não deve se estender para a primavera, como ocorreu em 2016. Os dias podem registrar muito calor, mas as noites devem ter uma temperatura mais agradável.

