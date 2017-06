Veja cinco dicas de segurança que podem evitar assaltos em ônibus

O número de roubos e assaltos é elevado. Apesar disso, algumas situações merecem mais atenção e podem evitar que esse tipo de ocorrência aconteça

Todos os meses, cerca mais de 15 milhões de passageiros são transportados nos ônibus do Sistema de Transporte Coletivo da Grande Vitória (Transcol). O problema é que nem todas as viagens são realizadas com tranquilidade para os usuários, pois os assaltos aos veículos são registrados quase todos os dias.

Não é preciso voltar muito para relembrar algumas situações que ocorreram dentro dos ônibus. No início do mês de junho, três homens renderam e assaltaram pelo menos 15 passageiros de um veículo que fazia a linha 875, que liga os terminais Jacaraípe e Laranjeiras, na Serra. Um dia antes, um idoso foi feito refém durante outro assalto, que desta vez, aconteceu na linha 509, que liga os terminais Carapina, na Serra, e Campo Grande, em Cariacica, enquanto o ônibus passava pelo Centro de Vitória.

Outro caso foi registrado no início desta semana. Na segunda-feira (12) quatro homens tentaram assaltar os passageiros da linha 507, que liga os terminais Laranjeiras, na Serra, e Ibes, em Vila Velha. Nesta ocorrência, havia um policial militar de folga dentro do coletivo, que reagiu e atirou. Um dos suspeitos morreu e os outros três conseguiram fugir.

Apesar de serem muitos os registros de roubos e assaltos aos veículos do Transcol, é preciso tomar alguns cuidados durante as viagens. Para o especialista em trânsito e segurança Patrick de Oliveira, muitas vezes o roubo pode acontecer durante um momento de distração do passageiro. “Abrir a carteira para pagar a passagem, atender ligações ou usar fones de ouvido são algumas atitudes que despertam a atenção de pessoas mal intencionadas”, disse.

Para tentar evitar a ação de criminosos durante as viagens nos ônibus coletivos, Patrick listou cinco dicas de segurança que podem evitar assaltos no Transcol. Confira:

Cinco dicas que podem evitar assaltos em ônibus

Dicas do especialista em trânsito Patrick de Oliveira

1- Procure pontos de ônibus mais movimentados e bem iluminados

Se cerque de gente. Alguns pontos de ônibus colaboram para a ação dos criminosos por serem ermos e desertos.

2 – Não abra a carteira dentro do ônibus

Separe o dinheiro para pagar a passagem antes de entrar no ônibus.

3 – Evite dormir dentro do ônibus

Muitos oportunistas podem aproveitar da distração para cometer furtos. Dormir durante a viagem nos torna vulneráveis.

4 – Guarde carteira ou celular no bolso da frente

Deixar o celular no silencioso e evitar atender ligações dentro do ônibus ou na rua também são recomendados

5- Carregue a mochila ou bolsa na frente do seu corpo

Criminosos podem abrir com facilidade quando as bolsas estão nas costas. Além disso, algumas bolsas se abrem sozinhas, facilitando a ação.

Folha Vitória.