ES oferece quase 700 vagas em cursos técnicos gratuitos. Veja como se inscrever!

As oportunidades são para moradores da Grande Vitória e de João Neiva. Os interessados devem ler o edital, disponível no site da Secti, antes de preencher o formulário de inscrição

Os capixabas que estão em busca de qualificação profissional devem ficar atentos! A Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) está ofertando 675 vagas em 13 cursos gratuitos nos Centros Educacionais de Ensino Técnico. São 500 chances para o CEET Vasco Coutinho, em Vila Velha, e 175 vagas para o CEET Talmo Luiz Silva, em João Neiva.

As inscrições podem ser feitas no período de 14 a 25 de junho, no site www.secti.es.gov.br. Há oportunidades para os cursos Técnico em Administração (ofertado nas duas escolas), Multimídia, Produção de Moda, Modelagem do Vestuário, Rádio e TV, Automação Industrial, Logística, Mecânica, Segurança do Trabalho, Comércio Exterior, Eventos, Gastronomia e Informática, Redes de Computadores.

Confira a relação de cursos e o tempo de duração!

Os interessados devem ler o edital, disponível no site da Secti, antes de preencher o formulário de inscrição, pois o candidato é o único responsável pelas informações fornecidas. “Os cursos técnicos dos CEET’s estão conectados com o mercado profissional, por isso, aceleram a entrada do aluno no mundo do trabalho”, destaca o secretário da Secti, Vandinho Leite.

Experiência

A aluna do curso de Produção de Moda do CEET Vasco Coutinho Camila Monteiro, 23 anos, também pretende cursar Modelagem do Vestuário para se aperfeiçoar na customização de roupas que já produz. “No começo do curso eu percebi que a tendência do jeans era ser feito à mão e ali despertou meu interesse em ter o meu próprio negócio. A escola técnica Vasco Coutinho me tirou da rotina e me estimulou a vencer os meus limites”, informou a estudante.

Além dela, a estudante de Eventos, também do Vasco Coutinho, Sônia Barros, 43 anos, já é formada em outra área, mas optou por fazer um novo curso e viu na escola a oportunidade de aprimorar os conhecimentos. “Eu precisava dar uma repaginada na minha empresa e adquirir mais conhecimentos na parte teórica. Quando soube do curso gratuito fui correndo me inscrever”, destacou.

Durante os cursos, os professores são orientados a incentivar os alunos a criarem o próprio negócio e também a atuarem como microempreendedores individuais, estimulando a economia criativa.

Pensando nisso, a estudante de Modelagem do Vestuário Bárbara Chagas, 30 anos, já iniciou os primeiros passos para criar sua própria marca. “Eu escolhi o curso de produção de moda por ver uma oportunidade de desenvolver a minha própria marca de bolsas, que se chama Kim. Estou contando com a ajuda do professor do curso de empreendedorismo para alcançar meu objetivo”, disse.

Seleção

A seleção será feita por meio das pontuações do resultado anual/média final das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, referentes ao ano letivo de 2016, ou ao último ano cursado pelo candidato, com resultado aprovado, observando-se até duas casas decimais, em número de pontos, sem arredondamentos.

A seleção é feita de acordo com as notas informadas no ato da inscrição e, uma vez validadas, não poderão ser alteradas.

Requisitos

Podem participar estudantes que tenham concluído o ensino médio regular ou a Educação para Jovens e Adultos e o Centro de Educação para Jovens e Adultos em qualquer rede de ensino e que estejam cursando a 3ª série do ensino médio, desde que assinem um termo de compatibilidade de horário.

Resultado

A relação dos candidatos classificados será divulgada no dia 29 de junho de 2017 no site da Secti. Os classificados devem comparecer à secretaria do CEET relativo ao curso escolhido, de 3 a 7 de julho, das 8h às 20h.

Para a matrícula, é necessário estar com documentos de identificação e comprobatórios: original do Histórico Escolar do Ensino Médio, ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio, ou declaração de estar cursando a 3ª série, devidamente assinada pelo diretor e/ou pelo secretário da escola; cópia de Documento Oficial de Identidade; cópia do CPF; uma foto 3×4 recente; cópia recente de comprovante de residência (conta de água, luz, telefone, etc); cópia da certidão de nascimento ou casamento.

