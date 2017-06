Massa de ar seco diminui condições de chuva e sol aparece mais forte no final de semana no ES

O final de semana no Espírito Santo deve ser de temperaturas mais elevadas se comparada as registradas durante o decorrer da semana. Isso acontece, segundo o Climatempo, devido a influência de uma massa de ar seco que diminui ainda mais as condições de chuva sobre o estado e o sol aparece mais forte.

Confira abaixo como deve ficar o tempo conforme a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

A sexta-feira (16) deve ser de sol e chuva rápida ao longo do dia na metade norte capixaba, exceto no sul da região Noroeste. Poucas nuvens nas outras áreas do estado, sem expectativa de chuva.

O sábado (17) de chuva passageira em alguns momentos na metade norte do Espírito Santo,exceto no sul da região Noroeste e parte sul do Nordeste. Poucas nuvens nas outras áreas do estado, sem previsão de chuva.

Tendências para 18/06 e 19/06/2017

Domingo (18) e segunda-feira (19)com sol entre algumas nuvens em todo o estado. Não há previsão de chuva.

ESHOJE.