“Mulher Tangerina”, Fran Petersen afirma que não sofrerá para manter dieta no inverno

Com o inverno chegando, fica difícil manter aquela dieta para emagrecer pois quando a temperatura cai é normal sentirmos mais fome. Para Fran Petersen, considerada a “Mulher Tangerina” devido aos seus gominhos na barriga, no entanto, a queda da temperatura não afetará em nada sua alimentação.

“Esse inverno para mim vai ser mais fácil porque estou acostumada com o frio da região Sul, que já chegou até 2 graus e realmente era muito difícil manter a dieta e os treinos nessas temperaturas. Confesso que acabava ganhando uns quilos a mais. Sou fã do verão, mas amo treinar nesta época, fazer dieta no inverno para mim é mais fácil porque minha dieta é à base de comidas quentes. Assim consigo me alimentar melhor. No verão por ser muito quente fica mais complicado. Agora é a época de construir seu corpo para o verão”, explica a morena que é “Musa do Grêmio” e tem 104cm de bumbum, 98cm de busto e 68cm de cintura distribuídos por 1,66m de altura e 68kg.

A gaúcha de 24 anos, porém, não esquece de ressaltar que tudo fica mais fácil por ela não gostar de algumas comidinhas gordurosas: “Tenho sorte de não gostar de fondue, pizza, massas e calzones. Se como, passo mal. Mas sou a favor da pessoa se permitir, criar um balanço calórico para não deixar de comer aquilo que gosta. Manter a dieta perfeita durante a semana e escolher um dia de sua preferência para comer aquilo que gosta. Aumentar os exercícios aeróbicos também ajuda a manter o equilíbrio caso ocorra excessos no final de semana. Mas aí me perguntam: ‘Você não sente vontade de comer doces?’. Lógico, quem não! Sempre digo, com todas as ofertas que o mercado fitness vem oferecendo para a gente, como chocolates zero açúcar, 70% cacau, caldas de chocolates, entre outras opções fitness, ficou muito mais fácil manter a dieta sem sofrimento. Antigamente não tinha isso, acho que nasci em uma época privilegiada, então vou mantendo assim, criando um balanço calórico e evitando exageros”.

Fotos em alta completas e sem tratamento

Link para download

https://wetransfer.com/downloads/bfd3e89a4691a4ee8183edf8e8378e5820170614172053/b99cc01cfe5bdfbdf23fbf7657e29c7420170614172053/d0f6b1

Por: Chris Montecinos – Chile – Créditos – Foto: Vagner Souza / MF Press Global