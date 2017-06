COMANDO DO 5º BATALHÃO PARTICIPA DE REUNIÕES COMUNITÁRIAS EM GUARANÁ E JACUPEMBA

Na manhã desta quarta-feira (14), o Comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Gabriel Amâncio de Souza Porto, participou de duas reuniões, ocorridas nas localidades de Jacupemba e Guaraná, em Aracruz, para tratar de assuntos relacionados à segurança pública e apresentar as iniciativas e ações desenvolvidas pelo batalhão naquelas localidades.

O evento contou com a participação de dois vereadores de Aracruz, Adeir do Gás e Bibi Rossato, do vice-prefeito do município, Lúcio Zanol, do assessor do Deputado Estadual Erick Musso, além de representantes do Conselho Interativo de Segurança (CISA) e do empresariado local.

O objetivo das reuniões foi realizar um debate atinente à segurança pública nas áreas de Guaraná e Jacupemba, apresentar os policiais militares que atuam nos distritos e premiar os que têm se destacado na execução de suas atividades. Ademais, o Comandante do 5º Batalhão aproveitou a presença de alunos do 3º anos das escolas da região, para conceder uma palavra sobre cidadania e segurança.

Na ocasião, o Conselho Interativo de Segurança de Aracruz (CISA) aproveitou para entregar simbolicamente, à equipe policial da região, um aparelho celular com o fito de dar agilidade aos acionamentos e favorecer a troca de informações, indispensáveis à execução das atividades de policiamento e patrulhamento na região. Conforme ressaltou o Tenente Coronel Porto, “iniciativas como esta fazem parte do plano estratégico do batalhão, e são de extrema importância para aproximar polícia e sociedade. Somente com a integração e a sinergia entre corporação policial, comunidade e poder público municipal, será possível prover um serviço de excelência e com a máxima efetividade”.

Por DIEGO HAGE FIRME – ASPIRANTE OFICIAL PM

Chefe da Seção de Relações Públicas do 5º BPM – P/5