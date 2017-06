Em busca de emprego? Agências do Sine no ES oferecem 138 vagas nesta semana

Há oportunidades para farmacêutico, dentista, enfermeiro, garçom, vendedor externo, entre outros. Interessados precisam se cadastrar na unidade para concorrer à vaga

Quem está à procura de um novo emprego encontra nesta segunda-feira (19) mais de 130 oportunidades nas agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine), vinculadas ao Governo do Espírito Santo. Há vagas para farmacêutico, dentista, enfermeiro, garçom, vendedor externo, entre outros.

Os interessados em alguma das oportunidades anunciadas precisam criar, junto à unidade do Sine, um cadastro no sistema com informações pessoais, qualificação e experiência profissional. Para isso, é necessário apresentar Carteira de Trabalho, RG, CPF e comprovante de residência.

As agências selecionam os candidatos que atendem aos requisitos predeterminados pela empresa, que seguirão para entrevista com o empregador.

Para mais informações sobre as exigências para concorrer às oportunidades anunciadas é necessário entrar em contato com o Sine. As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Para conferir horário de funcionamento das unidades acesse o endereço https://setades.es.gov.br/agencias.

SINE ANCHIETA/ES

Endereço: Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, esquina com a Rodovia do Sol, s/n, Centro – Casa do Cidadão

Auxiliar de Cozinha – 10

Balconista – 10

Chapeiro – 10

Farmacêutico (a) – 01

Garçom – 10

Motoboy – 02

Operador de Caixa – 10

Trabalhador Rural – 01

SINE ARACRUZ/ES

Endereço: Av.Venâncio Flores, s/nº, Centro – Aracruz-ES

Engenheiro de Segurança do Trabalho – 01

Assistente Comercial – 01

Acabador de Mármore e Granito – 01

Operador de motoniveladora – 01

Empregada doméstica – 01

Vendedor externo – 10

SINE CARIACICA/ES

Endereço: Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica -ES

Atendente de Telemarketing (para pessoas com deficiência) – 20

Oficial de Serviços Gerais na Manutenção (para pessoas com deficiência) – 01

Operador de Telemarketing – 20

Técnico em Injeção – 01

SINE LINHARES/ES

Endereço: Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro

Acabador de mármore e granito – 01

Auxiliar contábil – 01

Auxiliar jardinagem – 01

Cozinheiro de restaurante – 03

Encarregado de produção – 01

Gerente administrativo de lanchonete – 02

Representante comercial – 01

Técnico de manutenção eletrônica – 01

SINE NOVA VENÉCIA/ES

Endereço: Rua Espírito Santo, 85 – Beira Rio

Auxiliar de Mecânico Industrial – 02

Vendedor externo de serviços – 01

Técnico Agrícola – 01

Vendedor de porta a porta – 01

Empregada doméstica – 01

SINE SÃO MATEUS/ES

Endereço: Praça Anchieta, 152 – Centro

Atendente de Consultório Odontológico – 01

Biomédico – 01

Bioquímico – 01

Consultor de Vendas -01

Dentista – 01

Enfermeiro – 02

Professor de Educação Física – 02

Técnico de Enfermagem – 01

Folha Vitória.