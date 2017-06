Em projeto inédito, quarteto de elite do skate faz manobras em torres eólicas na Espanha

Ryan Sheckler, Danny León, Alex Sorgente e Zion Wright se reúnem para andar no Principado de Asturias e protagonizar momentos incríveis

O que moveria três dos melhores skatistas do mundo a percorrer cerca de 9 mil kms e passar três dias em uma pequena cidade da Espanha? O mais provável é que seja para realizar algo histórico. Foi isso o que fizeram os estadunidenses Ryan Scheckler, Alex Sorgente e Zion Wright, a convite do skatista Danny León: andaram pela primeira vez nas torres eólicas do local.

Com 120m de altura e 8m de diâmetro, as construções compõem um cenário perfeito para qualquer skatista. Com essa ideia, Danny León, skatista madrilenho e conhecedor do paraíso natural, se inspirou para dar vida ao seu sonho.

“Sempre me chamavam atenção essas estruturas gigantes e o quão incrível seria andar por lá. Estou apaixonado por Asturias, venho muitas vezes aqui e creio que é um dos lugares que eu poderia viver por um bom período”, afirma o espanhol.

Há um ano, colocou as mãos na massa para dar asas à sua ideia. Ele montou um projeto e o apresentou ao Grupo Daniel Alonso, que deu aval para a realização do seu sonho. Em alguns meses, tudo começou a ganhar forma. Contudo, León não gostaria de viver o momento histórico sozinho. Queria compartilhá-lo. Por isso, convidou três amigos, que também figuram na elite da cena: Ryan Scheckler, Alex Sorgente e Zion Wright.

Formado, o quarteto se deslocou até o coração de Asturias, classificado por Ryan como o “seu lugar preferido na Espanha”. O local é um dos principais produtores de torres eólicas no mundo. Durante os dias, eles viveram a fantasia de andar pelas torres desde o primeiro momento no processo de fabricação: as placas de aço. Lá, fizeram manobras a 3,5m de altura.

“Nós andamos de skate em uma fábrica de placas de aço em que, basicamente, construíram nosso skatepark. Parecíamos crianças em uma loja de doces. Foi incrível estar aqui”, narrou, emocionado, Sheckler.

No momento em que a chapa ganha curvas, o cenário teve uma nova dimensão, a de simular a dos half pipes. Em uma das fábricas de energias renováveis, abriu-se uma nova possibilidade: andar dentro de diferentes áreas e partes das torres, de até 45 toneladas, antes que elas se tornem moinhos de vento e vão para qualquer parte do mundo.

O melhor ainda os aguardava: o ponto principal da aventura estava os esperando no cais do porto de Valliniello Avilés. Eles fizeram duas seções em tubos portuários. “É uma loucura como eles foram cortados e preparados como se fossem exclusivamente para nós”, analisa Zion.

Por Mariana Mello.