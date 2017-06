Corpus Christi: BR-101 tem queda de mais de 24% de acidentes no feriado

Os dados foram apurados entre os dias 14 e 18 de junho

O resultado da operação montada pela Eco101 para o feriado de Corpus Christi, foi a redução de 24,4% de acidentes no trecho entre Mucuri, na região sul da Bahia, até Mimoso do Sul, na divisa com o Rio de Janeiro. A operação teve início na tarde do dia 14 de junho, e foi encerrada na noite do último domingo (18). Em todo o trecho administrado, a concessionária realizou 586 atendimentos, entre emergências médicas e mecânicas.

“Conseguimos reduzir a quantidade de acidentes mesmo com o aumento do tráfego durante o feriado e assim consequentemente também caiu o número de vítimas na rodovia. Trabalhamos incessantemente para transformar a BR-101/ES em um trecho mais seguro”, disse o gerente de atendimento ao usuário da Eco101, Rodrigo Cosentino Rodrigues.

De acordo com dados colhidos pela Eco101, no ano passado foram registrados 45 acidentes durante o feriado de Corpus Christi e em 2017 este número caiu para 34 ocorrências. Também houve redução na quantidade de feridos no trecho administrado, de 28 vítimas em 2016, para 26, durante o feriado deste ano.

A única ocorrência com registro de vítimas fatais aconteceu no início da manhã de quarta-feira, dia 14, no trecho de Sooretama, envolvendo dois veículos de passeio, onde duas pessoas vieram a óbito no local. Nos demais dias da operação Corpus Christi não ocorreram acidentes com vítimas fatais na BR-101/ES.

Das ocorrências como o maior número de atendimentos, a colisão traseira, registrou queda de 13%, se comparado ao mesmo período de 2016. No ano passado foram registradas 16 ocorrências dessa natureza, contra 14 em 2017.

Também houve redução na quantidade de colisões laterais e transversais. Em 2017, a Eco101 registrou apenas duas colisões transversais, enquanto no ano passado, também durante o feriado foram atendidos quatro acidentes.

Assessoria de Comunicação Eco101.