Dívida de R$ 190 mil cai para R$ 1700 em mutirão de Vitória

Imagine conseguir pagar R$ 1700 para quitar uma dívida que chegou a R$ 190 mil. Ou R$ 2 mil de um valor que estava na casa dos R$ 35 mil. O números são reais e foram negociados na sexta edição do Mutirão de Negociação de Dívidas do Procon-ES. De 19 a 23 de junho, no Ginásio Paulo Valiate Pimenta, em Bento Ferreira, consumidores que tenham dívidas com tempo mínimo de 60 dias de atraso podem negociar seus débitos com 11 credoras do Estado e limpar o nome.

Segundo a diretora do Proncon-ES, Denize Izaita, o objetivo do mutirão é trazer equilíbrio financeiro e doméstico, além de dignidade e tranquilidade as famílias e a todos os capixabas. Ela explicou que ele não se restringe a capital. Todos os moradores da Grande Vitória que buscarem o atendimento serão atendidos. “As únicas verificações são no tempo de atraso, que é de no mínimo 60 dias, e se a credora está presente no evento”.

Explicou ainda que não há valores mínimos e predeterminados para negociação das dívidas. Por dia são distribuídas cerca de 1710 senhas. Ao fim, a expectativa é que 8505 consumidores sejam atendidos até o dia 23 de junho, mas os dados só serão possíveis no fim da semana. “É possível negociar dívidas de cartões de crédito, conta de cheques especial, empréstimos, entre outras”.

Cada empresa é responsável por estabelecer seus critérios. É possível parcelar, algumas exigem entrada e outras concedem alguns dias para primeiro pagamento. Entre outras regras, a Caixa Econômica Federal não vai negociar dívidas de cartão de crédito; o Banco do Brasil não vai negociar dívidas rurais, financiamento imobiliário e de veículo, FIES, dívidas cedidas a Ativos S.A e dívidas renegociadas recentemente.

O Banestes não vai negociar financiamento de veículo e imóveis, crédito rural, BNDES, contratos de PJ e CCF, leasing, nosso crédito/microcrédito e operações de crédito com valores superiores a R$30 mil e operações ajuizadas. Já o Bradesco não vai negociar empréstimo pessoal, crédito imobiliário e rural. “O mais vantajoso para o consumidor, não é dividir, mas sim pagar a vista. A redução é muito maior e a multa é retirada”, indicou Denize.

A operadora de máquina Rosa Maria Ferreira consegui negociar uma dívida de R$ 3700. Desde 2015, ela já tinha tentado negociar três vezes. Mas com as parcelas muito altas, não conseguiu manter os acordos. O mutirão foi a oportunidade perfeita e ela vai pagar uma parcela de R$ 855,00. “Posso pagar até o dia 26 de junho. Tirou um grande peso das minhas costas!”.

Renan Vando Santos conseguiu parcelar duas dívidas: uma de internet, adquirida em 2014 que estava em R$ 1500 e foi dividida em dez parcelas de 46,00; e outra de cartão de crédito, que de R$ 9 mil foi negociada para apenas uma parcela de R$ 67,18. “Meu nome estava sujo e eu não esperava que fosse conseguir um valor tão baixo. Na época, não consegui negociações. Venham que vale a pena”.

A auxiliar de serviços gerais Fernanda Assis não imaginava que o empréstimo do cartão para a compra de um sapato em 2008 no valor de R$ 240,00 fosse parar na casa dos R$ 8 mil. A negociação dela trouxe a dívida para uma parcela de R$ 85,00. “Tentem vir. Eu fiquei na vantagem e estou saindo satisfeita”.

A também auxiliar de serviços gerais Edimea Pereira fez um empréstimo de R$ 400,00 em 2002. O tempo passou, o valor não foi pago e a máxima da “bola de neve” aconteceu: a dívida chegou a R$ 10.250,00. Com muita paciência e conversa, ela negociou com a credora e agora vai pagar uma parcela de R$ 170,00. “Tem que ter bastante conversa, mas não desistam. Venham que vale a pena”.

6º Mutirão de Negociação de Dívidas

Data: 19 até 23 de junho (segunda-feira a sexta-feira)

Horário: 09 às 17 horas.

Local: Ginásio Paulo Valiate Pimenta da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Sesport), localizado na Rua Coronel Schwab Filho, s/nº, Bento Ferreira, Vitória. Próximo ao Clube Alvares Cabral, atrás da Secretaria de Estado de Segurança Pública e do Diário Oficial.

Distribuição de senhas: No primeiro dia de ação, as senhas serão distribuídas às 8 horas. Para os atendimentos de terça a sexta-feira, as senhas serão distribuídas no dia anterior, das 14 às 18 horas.

Entidades participantes: Banestes, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Dacasa, Avista, Crefisa, EDP Espírito Santo, Claro/Net/Embratel, Sky e Vivo/GVT. A CDL Vitória vai prestar informações sobre a restrição no cadastro de inadimplentes SPC e o Conselho Regional de Economia vai orientar a população sobre orçamento doméstico.

Orientações importantes

– Para ser atendido, o consumidor deverá levar Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência e de renda.

– Somente o titular poderá negociar a dívida, que deve ter, pelo menos, 60 dias de atraso.

– Não será aceito documento de procuração.

– Pessoa jurídica não será atendida no mutirão.

– As senhas estarão atreladas ao CPF do consumidor. Portanto, a pessoa que pegar a senha deve ser a mesma que receberá atendimento. Senhas rasuradas serão descartadas.

– Os descontos e opções de parcelamento podem variar de acordo com tipo de dívida, atraso e perfil do consumidor.

– 15% das senhas estão destinadas para o atendimento preferencial: idosos com 60 anos ou mais, gestantes em adiantado estado de gravidez, portadores de necessidades especiais e pessoas com criança de colo.

– A Caixa Econômica Federal não vai negociar dívidas de cartão de crédito.

– O Banco do Brasil não vai negociar dívidas rurais, financiamento imobiliário e de veículo, FIES, dívidas cedidas a Ativos S.A e dívidas renegociadas recentemente.

– O Banestes não vai negociar financiamento de veículo e imóveis, crédito rural, BNDES, contratos de PJ e CCF, leasing, nosso crédito/microcrédito e operações de crédito com valores superiores a R$30 mil e operações ajuizadas.

– O Bradesco não vai negociar empréstimo pessoal, crédito imobiliário e rural.

Empresas participantes e atendimentos diários

BANESTES: 170 senhas comuns e 30 preferenciais

BANCO DO BRASIL: 85 senhas comuns e 15 preferenciais

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: 68 senhas comuns e 12 preferenciais

BRADESCO: 64 senhas comuns e 11 preferenciais

DACASA: 447 senhas comuns e 78 preferenciais

AVISTA: 213 senhas comuns e 37 preferenciais

CREFISA: 64 senhas comuns e 11 preferenciais

EDP ESPÍRITO SANTO: 127 senhas comuns e 23 preferenciais

CLARO/NET/EMBRATEL: 38 senhas comuns e 07 preferenciais

SKY: 43 senhas comuns e 07 preferenciais

VIVO/GVT: 51 senhas comuns e 09 preferenciais

