Grupo GB Customização no Vitória Moda 2017

Uma das empresas de grande porte industrial que fará parte do “Salão Ofícios da Moda” do Vitória Moda 2017 é o Grupo GB Customização, que está há mais de 33 anos atuando no mercado têxtil, customizando jeans e sendo responsável por mais de 120 amostras diárias que saem diariamente para São Paulo, atendendo importantes marcas do jeanswear brasileiro.

A empresa possui três unidades, sendo duas localizadas no Estado do Espírito Santo e uma no estado de Santa Catarina. Além disso, a GB está em São Paulo com um showroom para suporte ao departamento comercial, atendimento a clientes, workshop e lançamentos de coleções.

Uma das empresárias a frente do negócio Nelly Brito conta que “o grupo realiza em média três pesquisas internacionais anuais nos Estados Unidos, Europa, Ásia e seis pesquisas nacionais em estados brasileiros. Inovação é o nosso DNA e diferencial”, afirma.

A expectativa para o Vitória Moda 2017 é apresentar a marca ao grande público e divulgar os serviços da GB lavanderia e da Focos Têxtil, uma marca do grupo. “Enxergamos o evento como uma grande oportunidade de movimentar o mercado e gerar novas chances com aqueles que não tem acesso fácil aos nossos serviços”, afirma Nely.

“As tendências para 2018 são jeans em tons médios e claros. A modelagem cropped promete mais uma vez ser a queridinha das fashionistas, no formato justo ou em pantalonas, além da skiny que é a preferida no universo feminino”, afirma Nely. “Os bordados de pássaros e de flores junto às barras assimétricas continuam no Verão 2018 e os jeans com cara de ‘pessoal’ com respongos e escritas também ditam tendência”, finaliza.

Sustentabilidade

“Atualmente investimos em máquinas sustentáveis que reduzem o gasto com água por peça em até 75% e redução de 90% o uso de químicos. Para se ter uma ideia antes o nosso gasto com químicos era 20% do faturamento da empresa, hoje é apenas 7% de gasto. Neste mercado a média de gasto com água chega a 140 litros por peça e atualmente a GB utiliza 30l.

