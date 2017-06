Nutricionista dá dicas de como montar lanches saudáveis para a merenda infantil

Todos os pais sabem o quanto a alimentação infantil é importante para o crescimento dos pequenos, mas preparar a merenda dos filhos em idade escolar não é uma tarefa fácil. A falta de tempo dos pais ou a vontade da criança em comer produtos industrializados acabam por induzir hábitos alimentares ruins e pouco nutritivos.

Mas, um lanchinho saudável na merenda do seu filho, além de trazer benefícios para a saúde dele, vai refletir em bons hábitos alimentares de um futuro adulto. Os pais que priorizam uma merenda mais saudável terão grandes chances de evitar problemas de obesidade e outras doenças ligadas a má alimentação.

A nutricionista Aline Sarmento, explica que uma forma de garantir a boa alimentação das crianças é mandar a lancheira já pronta e não dar o dinheiro para ela comprar o que quiser. Assim, no lugar de refrigerantes você inclui um suco, pães e biscoitos integrais no lugar dos refinados e recheados e frutas e barrinhas de cereal no lugar de chocolates e guloseimas.

“Quanto mais natural o alimento melhor. Produtos processados e ultra processados como biscoitos recheados e sucos de caixinha tem um excesso de corantes e aditivos que podem causar alergias, além de excesso de açúcar e gorduras trans, que se consumidos sem limite, ao longo da vida, contribuirão para o aumento da obesidade e das doenças cardiovasculares”, afirma a nutricionista.

Confira algumas dicas de lanches

Segunda-feira: Torrada de pão integral com azeite e orégano; Suco de Abacaxi; maçã

Terça-feira: Mexerica; Biscoito de polvilho; 1 fatia de queijo em quadradinhos

Quarta-feira: Cookies de Banana e aveia; Suco de Melão com limão e hortelã

Quinta-feira: Danoninho caseiro de inhame e morango com granola

Sexta-feira: Bolo de Cenoura e Suco de Laranja com beterraba; uvas

