Polícia Militar do ES terá novo uniforme em 12 meses. Veja as fardas!

Segundo a PM, as fardas foram pensadas para melhor atender os militares durante a execução do trabalho e desenvolvidas sob três preceitos: tecnicidade, estética e identidade institucional

Todos os policiais militares do Espírito Santo terão um prazo de 12 meses para adquirir os novos uniformes da instituição. Segundo a PM, as fardas foram pensadas para melhor atender os militares durante a execução do trabalho e desenvolvidas sob três preceitos: tecnicidade, estética e identidade institucional.

Segundo o membro da comissão de regulamento de uniforme da Polícia Militar do Espírito Santo, tenente-coronel José Augusto, o uniforme não trará nenhum custo extra aos cofres públicos. De acordo com ele, os militares vão adquirir o material através de uma indenização de R$ 1.194,93.

“Todos os meses do ano temos estipulada a data de ingresso de policiais militares. E uma vez ao ano, exatamente no mês de ingresso, o militar recebe a indenização, que equivale a um ciclo de 12 meses. Quando o regulamento for publicado, todos os policiais militares têm o período de 12 meses para se regularizar à regulamentação”, explica o Augusto.

Os uniformes possuem 67% de poliéster e 33 de algodão, que garantem um tecido ‘maleável’ não sendo nem tão grosso nem fino. “O tecido se adapta muito bem à pele. Ele não esquenta muito no calor e, no inverno, mantém a temperatura. As polícias internacionais já utilizam da mesma composição”, diz o tenente-coronel.

“Tivemos a preocupação também em fazer a manga comprida, principalmente por recomendação de oncologistas e especialistas. Há exposição de militares ao sol e eles precisam de proteção. Todos os uniformes da atividade fim terão o mesmo padrão de corte”, complementa.

Outra novidade do uniforme é a parte superior, chamada de gandola. Na farda, essa peça ficará por fora da calça com o objetivo de dar mais conforto e ergonomia aos policiais. “No antigo uniforme, a camisa sempre saía do sinto quando os militares precisavam fazer uma abordagem, imobilização e etc. Com o novo material, eles terão muito mais flexibilidade”, fala Augusto.

Questionado sobre os novos uniformes marcarem um recomeço para a Polícia Militar do Estado após a paralisação de militares em fevereiro deste ano, o tenente-coronel diz que não há essa representatividade. “A PM está apenas dando maior dinâmica aos militares para exercerem suas funções. Recentemente foi entregue uma nova frota de veículos e entendo que há sempre a necessidade de inovarmos. Já havia até uma previsão de estudo para alteração do uniforme e isso não pode ser vinculado àquele evento”.

“É importante ressaltar que o material foi amplamente pesquisado com desenvolvimento de estudos para buscar atender a formatação essencial para a atividade dos militares. Além disso, foi verificada uma tendência de universalidade das polícias. É o que há de mais moderno”, garante.

Veja abaixo os novos uniformes

Folha Vitória.