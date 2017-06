Carettella Del Vin anima XXVI Festa do Imigrante Italiano em Santa Teresa

A Carrettella Del Vin será realizada no Centro da Cidade ao som da Banda Brasitália, no próximo sábado (24). No domingo (25), acontece a “ressaca” do evento

Os dias estão sendo de muita festa e celebração da cultura italiana em Santa Teresa. Até o dia 25 deste mês acontece na cidade a XXVI Festa do Imigrante Italiano, em comemoração aos 143 anos da chegada dos primeiros colonizadores à região.

A festa, que começou no último fim de semana, tem seu ponto alto nos próximos dias, com a Carettella Del Vin e shows italianos. Nesta quarta-feira (21), será apresentado o melhor da gastronomia italiana nos restaurantes montados na Praça Augusto Ruschi. A noite segue com shows.

A quinta-feira (22) é marcada pela comemoração dos 143 anos de Imigração Italiana em Santa Teresa com bolo e festa na Praça Augusto Ruschi. A noite conta ainda com Sessão Solene na Câmara de Vereadores, abertura dos restaurantes e shows.

Já na sexta-feira (23), a confraternização começa cedo com a confraternização nos estabelecimentos bancários da cidade. À noite, shows animam o público no Parque de Exposições “Frei Estevão Corteletti”. A entrada custa 1 kg de alimento não perecível.

No sábado (24), a esperada Carettella Del Vin anima o público pelas ruas da cidade durante a manhã. Shows acontecem no Parque de Exposições à noite, com destaque para o cantor Daniel. Os ingressos custam R$88,00 (inteira) e R$44,00 (meia). Adquira seu ingresso: https://goo.gl/bhqpai

A Festa do Imigrante Italiano se encerra no domingo (25) com ressaca da Carettella Del Vin, apresentações de grupos de danças italianas e shows. A Secretaria de Estado do Turismo (Setur) apoia a realização de eventos no Espírito Santo, proporcionando ao capixaba a valorizar a cultura local.

Serviço:

XXVI Festa do Imigrante Italiano

Data: de 17 a 25 de junho

Local: Santa Teresa, Região Turística do Imigrante

Entrada Gratuita e Paga** (Eventos no Parque de Exposições “Frei Estevão Cortelletti”)

*Sexta-feira (23) – 1 kg de alimento não perecível

*Sábado (24) – R$88 (inteira) e R$44 (meia)

Programação

Quarta-feira (21 de junho)

18h – Abertura do Restaurante na Praça Augusto Ruschi

20h- Show com Sidy & Liliarde

Quinta-feira (22 de junho)

18h – Sessão Solene da Câmara Municipal de Santa Teresa

– Abertura do Restaurante na Praça Augusto Ruschi

21h – Bolo em comemoração aos 143 anos da Colonização Italiana

– Show com Leandro Bellumat e Banda L’Amore

Sexta-feira (23 de junho)

10h – Confraternização nos estabelecimentos bancários da cidade ao som de música italiana e de sanfoneiros

19h – Abertura do Parque de Exposições e Eventos “Frei Estevão Corteletti”

20h30 – Show com Mirano Schuler e Projeto Itália

22h30 – Show com Banda Show da Viola Acústico

0h30 – Show com Déda dos Teclados e Banda

Sábado (24 de junho)

11h – Carrettella Del Vin no Centro da Cidade ao som da Banda Brasitália

12h – Abertura do Parque de Exposições – Entrada livre até as 18h

20h – Reabertura do Parque de Exposições

21h – Show Italiano com Inês Rizzardo

22h30 – Show com Alice Araujo

23h30 – Show com Roni Dias & Banda

0h30 – Show com Daniel

Domingo (25 de junho)

9h – Abertura do Parque de Exposições e Eventos “Frei Estevão Corteleti” com bares e Restaurantes

10h30 – Ressaca da Carettella Del Vin – Saída Praça Augusto Ruschi

12h – Apresentações de Grupos de Danças Italianas

14h – Show com Rodolfo Sales

16h – Show com Procópio Cowboy

Folha Vitória.