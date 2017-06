Inverno chega com muitas promoções em todos os setores do comércio

Para aquecer as vendas, lojas e marcas iniciam liquidações de inverno com descontos de até 50%. O inverno começa oficialmente nesta quarta-feira, dia 21 de junho. A marca Shoulder promove um saldão com descontos que chegam a até 50%. Quem quiser aproveitar, pode adquirir peças da coleção Fronteiras Líquidas, repleta de itens que são tendência para a estação. A proposta da temporada – repleta de sentido, rica em texturas, particularidades e estampas – é traduzir os movimentos compartilhados, explorados como fio condutor do comportamento de consumo contemporâneo.

Na Grande Vitória não será difícil comprar mercadorias, desse moda até móveis, com preços mais acessíveis. Na loja Tendenze, em Vila Velha, tem peça vendida com 50% de desconto e ainda o melhor do “leve três, pague dois”.

Quem também começou a estação fria com promoção foi a Mon Petit Calçados Infantis. Os descontos são progressivos: na compra de um par de sapatos, ganha 10%; dois pares saem com 20% e três pares ou mais, o desconto aumenta para 40%. Para os adultos a Jorge Bischoff oferece 30% de desconto em toda a coleção de outono inverno.

Que tal aproveitar o início da nova estação para adquirir móveis assinados com descontos especiais e preparar a casa para o inverno? A loja Stampaestá com promoção de troca de showroom com descontos de 30% em peças para pronta-entrega. São mais de 300 móveis como sofás, poltronas, mesas e cadeiras. A promoção segue até dia 10 de julho.

ESHOJE.