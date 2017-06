Mutirão para renegociar dívidas já atendeu quase 2 mil capixabas

Realizado em Bento Ferreira, o mutirão conta com a participação de 11 empresas, dentre elas bancos, financeiras, empresas de telefonia e de energia elétrica

Quase dois mil capixabas endividados foram atendidos nos últimos dois dias no 6º Mutirão de Negociação de Dívidas realizado pelo Procon-ES.

Realizado dentro do Ginásio Paulo Valiate Pimenta, em Bento Ferreira, o mutirão conta com a participação de 11 empresas, dentre elas bancos, financeiras, empresas de telefonia e de energia elétrica.

Segundo a diretora-presidente do Procon, Denize Izaita, os acordos estão sendo muito benéficos para as pessoas atendidas. “Só nesta terça-feira (20), 1086 pessoas foram atendidas. Já foi fechado um acordo aqui em que uma senhora devia R$ 194 mil e vai pagar cerca de R$ 2 mil”, revela.

Denize ainda explicou um pouco sobre o perfil das pessoas nesses eventos. “As pessoas acabaram se endividando por algum motivo específico, mas elas querem regularizar sua situação. A cada mutirão eu tenho essa convicção que o capixaba é adimplente e age de boa-fé. Para essas pessoas, tão importante quanto quitar as dívidas é o retorno da cidania, da recuperação financeira”, conclui.

Como funciona?

Para ser atendido, o consumidor deve possuir uma dívida de pelo menos 60 dias de atraso com alguma das empresas participantes e deverá comparecer ao local do evento portando os documentos pessoais (CPF e Carteira de Identidade), comprovante de residência e de renda.

O mutirão funciona das 9 às 17 horas, até sexta-feira (23). A retirada das senhas para atendimento acontecem sempre no dia anterior, das 14 às 18 horas.

Orientações importantes

– Para ser atendido, o consumidor deverá levar Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência e de renda.

– Somente o titular poderá negociar a dívida, que deve ter, pelo menos, 60 dias de atraso.

– Não será aceito documento de procuração.

– Pessoa jurídica não será atendida no mutirão.

– As senhas estarão atreladas ao CPF do consumidor. Portanto, a pessoa que pegar a senha deve ser a mesma que receberá atendimento. Senhas rasuradas serão descartadas.

– Os descontos e opções de parcelamento podem variar de acordo com tipo de dívida, atraso e perfil do consumidor.

– 15% das senhas estão destinadas para o atendimento preferencial: idosos com 60 anos ou mais, gestantes em adiantado estado de gravidez, portadores de necessidades especiais e pessoas com criança de colo.

– A Caixa Econômica Federal não vai negociar dívidas de cartão de crédito.

– O Banco do Brasil não vai negociar dívidas rurais, financiamento imobiliário e de veículo, FIES, dívidas cedidas a Ativos S.A e dívidas renegociadas recentemente.

– O Banestes não vai negociar financiamento de veículo e imóveis, crédito rural, BNDES, contratos de PJ e CCF, leasing, nosso crédito/microcrédito e operações de crédito com valores superiores a R$30 mil e operações ajuizadas.

– O Bradesco não vai negociar empréstimo pessoal, crédito imobiliário e rural.

Empresas participantes e atendimentos diários

Banestes: 170 senhas comuns e 30 preferenciais

Banco do Brasil: 85 senhas comuns e 15 preferenciais

Caixa Econômica Federal: 68 senhas comuns e 12 preferenciais

Bradesco: 64 senhas comuns e 11 preferenciais

Dacasa: 447 senhas comuns e 78 preferenciais

Avista: 213 senhas comuns e 37 preferenciais

Crefisa: 64 senhas comuns e 11 preferenciais

EDP Espírito Santo: 127 senhas comuns e 23 preferenciais

Claro/Net/Embratel: 38 senhas comuns e 07 preferenciais

SKY: 43 senhas comuns e 07 preferenciais

VIVO/GVT: 51 senhas comuns e 09 preferenciais

Folha Vitória.