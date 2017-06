SESSÃO ESPECIAL: João Neiva, Aracruz e Ibiraçu vão discutir saúde do Rio Piraquê-Açu nesta quarta (21)

Uma Sessão Especial será realizada na próxima quarta-feira (21), às 17 horas, na Câmara Municipal de Aracruz, para discutir a saúde do Rio Piraquê-Açu que corta os municípios de Aracruz, João Neiva e Ibiraçu. O manancial, que tem 50 km de extensão, é a principal fonte de abastecimento de água para a população de Aracruz.

A sessão vai reunir agentes públicos das prefeituras e Câmaras Municipais de Aracruz, Ibiraçu e João Neiva. Também foram convidados os presidentes dos sindicatos rurais que representam essas três cidades, além da Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH) e do Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH) Litoral Centro-Norte do Espírito Santo.

O Rio Piraquê-Açu nasce na Reserva Ecológica da Nova Lombardia no município de Santa Tereza, passa por João Neiva, Ibiraçu e alcança o município de Aracruz pela localidade de Santa Maria.

O presidente da Câmara de Aracruz, vereador Alcântaro Filho (Rede) explicou que atualmente o rio sofre com a emissão de efluentes como esgoto doméstico sem tratamento na cidade de João Neiva e também com o assoreamento, resultado do desmatamento.

“Se nada for feito, vamos enfrentar cada vez mais racionamentos de água em nossa região. Queremos promover um amplo debate envolvendo todos os agentes importantes desses municípios e também da esfera estadual. Vamos discutir políticas públicas que, quando executadas, poderão garantir água no presente e também para as gerações futuras”, defendeu.

Por Câmara de Vereadores de Aracruz.