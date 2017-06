Ministério da Integração habilita 73 propostas para investimento em obras e equipamentos em 28 municípios capixabas

Alegre Recuperação de estradas vicinais

Apiacá Pavimentação de ruas

Baixo Guandu Construção de ponte

Barra de São Francisco Adquirir uma escavadeira hidráulica;

Pavimentação (calçamento das ruas).

Bom Jesus do Norte Reforma da Quadra Poliesportiva do Bairro Vista Alegre;

Construção de Pista de Skate;

Reforma da Quadra Poliesportiva do Bairro Silvana.

Castelo Prolongamento da avenida Dr. Adalton Santos

Conceição do Castelo Aquisição de moto niveladora;

Pavimentação e drenagem;

Implantar o sistema de esgotamento sanitário (kit sanitário) no interior do município.

Divino de São Lourenço Pavimentação de vias urbanas;

Domingos Martins Construção de rede coletora e estação de tratamento de esgoto;

Construção de galeria metálica com chapas múltiplas MP152 galvanizada-lenticular, numa extensão de 283 metros;

Dores do Rio Preto Pavimentação de ruas e vias;

Aquisição de uma escavadeira;

Objetivo de aquisição de uma escavadeira hidráulica;

Objetivo de aquisição 05 (cinco) pontes.

Governador Lindenberg Pavimentação, construção e recuperação de estradas;

Adquiri máquina agrícola;

Pavimentação, construção e recuperação de estradas e vias urbanas, oferecendo vias e estradas em condições adequadas, proporcionado melhoria na qualidade de vida no campo e na cidade do município;

Adquirir maquina agrícola (Escavadeira hidráulica) para ampliar a diversificação de culturas, amenizando prejuízos gerados pela seca, que atingiu a região, gerar incentivos para retomar o crescimento da produção no município.

Ibatiba Recuperação de Estradas Vicinais nas localidades de Santa Clara e Criciúma, Santa Maria, Pontal, Resgate, Neblina, Carangolas;

Obras de Canalização do Rio Pardo;

Obras de Pavimentação de Ruas e Vias do Município;

Obras de Contenção de encostas nos Bairros Brasil Novo, São José da Cidade e Novo Horizonte;

Obras de Construção de Escadarias – Bairros Novo Horizonte, Brasil Novo e São José da Cidade;

Obras de Construção de Muro de Arrimo nos Bairros Brasil Novo, Floresta e São José;

Construção de Pontes nas Comunidades de Pontal, Perdido, Sem Frio, Santa Clara, Bairros Floresta e Toledo;

Canalização, Tratamento e Abastecimento de água nos distritos de Santa Clara e Criciúma;

Construção de kits Sanitários;

Execução de Obras de Macrodrenagem nos Bairros de Novo Horizonte, centro, Boa Esperança e São José.

Ibiraçu Aquisição de patrulha

Iconha Melhoria de Sistema de Abastecimento de Água na comunidade de Jaracatiá;

Recuperação de pontes e Passarelas da zona Urbana;

Recuperação/Reabertura de Estrada Vicinal do Trecho da Comunidade de Duas Barras x Santo Antonio.

Itaguaçu Drenagem e pavimentação;

Aquisição de máquinas/equipamentos e material permanente.

Itapemirim Ampliação do sistema integrado de abastecimento de água.

Itarana Aquisição de patrulha mecanizada;

Drenagem e pavimentação de ruas.

Iúna Pavimentação de Ruas e Vias Distritos de Pequiá,Rua Professor Jorge Campos da Costa, em torno do Cemitério Municipal e na Sede: Rua Rivadal Manoel de Souza, Rua Vereador Genésio da Silveira, Rua Agenor Goulart, Rua gleci Gama Paiva, Rua José Moraes;

Construção e Ampliação do sistema de Abastecimento de água nos distritos de Córrego São José do Príncipe, Córrego Laranja da Terra, Córrego Trindade e Córrego Boa Sorte;

Construções de Obras Civis (Muro de Arrimo) nas Ruas Raul Caetano e Pedro Caetano, Rua José Pedro Gonçalves e Bento de Almeida Moço;

Construção de Obras civis ( pontes) Nas Localidades de Córrego Boa Esperança sobre o Rio Pardo, Córrego Rio Claro sobre o Rio Claro;

Recuperação de Estradas Vicinais – comunidade Córrego da Figueira, Córrego Barro Branco, Córrego do Socorro, Córrego Nossa Senhora das Graças.

Jerônimo Monteiro Pavimentação em ruas;

Adquirir um caminhão poliguindaste, juntamente com caçambas, para coleta de entulho (R$ 350.000,00) e realizar pavimentação em ruas do município (R$ 500.000,00).

Mantenópolis Pavimentação de ruas;

Aquisição de patrulha.

Marechal Floriano Construção e Ampliação do sistema de Abastecimento de água nos distritos de Santa Maria, Vila do Sertão e Rio Fundo;

Canalização do Córrego do Batatal Marechal Floriano ES Aterros Sanitários e Banheiros Secos;

Construções de Obras Civis ( Muro de Arrimo) nas Ruas Thierres Veloso, Rua Gustavo Hertel, Rua Delimar Schunk, Bairro Jarbinhas;

Construção de Obras civis (pontes) Sede, Comunidade de Rio Fundo, Victor Hugo e Soído.

Mimoso do Sul Aquisição de 01 máquina agrícola.

São José do Calçado Adquiri uma retroescavadeira.

Sooretama Pavimentação de ruas.

Vargem Alta Pavimentação de ruas e vias;

Recuperação de Estradas Vicinais;

Construção de obras civis (pontes e obras para contenção de encostas, com muro de arrimo e outros);

Canalização, tratamento e abastecimento de água.

Viana Aquisição de Patrulha Mecanizada;

Pavimentação de ruas e vias no município;

Pavimentação de ruas e vias.

Vila Velha Implantação de Usina de Compostagem para fornecimento de adubo orgânico.