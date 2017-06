Shows nacionais agitam final de semana na Swingers

MC Rahell e Bernardo Mesquita são atrações do projeto Quinto Horário, nesta sexta, 23.

A programação da Swingers Vitória está pra lá de especial essa semana. Pra começar, o projeto Quinto Horário, que acontece na sexta-feira, 23, terá como atrações nacionais o MC Rahell, dono do hit “Vai dar PT, vai dar”, que se apresenta pela primeira vez em Vitória, e o cantor e ator Bernardo Mesquita. A festa, que tem como destaque o camarote A Mineirinha, com open bar de seis horas, terá ainda shows com o sertanejo Glauco e o grupo de pagode Freelance.

Já no sábado, 24, é dia de misturar todos os ritmos e colocar a galera para dançar e se divertir a noite toda. Na programação, muito sertanejo com Rodrigo Balla e a dupla Breno e Bernardo, cantando os principais hits do momento. Para quem curte um bom funk, o projeto Baile Beats vai trazer para a pista a batida dos bailes cariocas.

Lembrando que é no sábado que acontece o projeto Niver+. Os aniversariantes podem reunir seus convidados para uma festa exclusiva na boate, de 21 às 23h, com direito a decoração, open bar, música, brincadeiras e muita diversão.

Depois, a festa continua de acordo com a programação normal da boate. Os interessados devem entrar em contato com algum promoter da Swingers. A Swingers está situada na Av. Nossa Sra. da Penha, em Vitória. A classificação é de 18 anos.

Endereço: Av. Nossa Sra. da Penha, 1297 – Santa Lucia, Vitória

Horário: a partir das 23 horas

Informações: 3025-1285

Sexta-feira, 23/06

Projeto Quinto Horário

Atrações: MC Rahell + Bernardo Mesquita + Glauco+ Freelance

6 horas de OPEN BAR – vodka, sucos, drinques, energético, tequila, refrigerante, água e rodadas de cachaça “Mineirinha”.

Valores (*de acordo com a disponibilidade da casa):

Pista: Fem R$30 • Mas R$ 50

Open Bar: Fem R$50 • Mas R$100

Sábado, dia 24/06

Atrações: Baile Beats + Rodrigo Balla + Breno e Bernardo + Thales Gonzalez

Valor (*de acordo com a disponibilidade da casa): R$ 30 (Fem.) R$ 50 (Masc.)

Projeto Niver+ (todo sábado): Aniversariante é vip. Convidados pagam R$ 20 (fem) e R$ 40 (masc).

Roberta Vertuani