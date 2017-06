Silvio Santos dirige a filha Rebeca no comando do Roda a Roda

A filha número 5 do apresentador já tinha feito uma participação no Roda a Roda ao lado do pai, e, desde 2016, apresenta o Caldeirão da Sorte

Silvio Santos realmente está preparando suas herdeiras para assumirem o SBT. Além de Daniela Beyruti, que é diretora artística da emissora e Silvia e Patrícia Abravanel, que apresentam programas na programação do canal, agora é a vez de Rebeca fazer seu nome na frente das câmeras.

A filha número 5 do apresentador já tinha feito uma participação no Roda a Roda ao lado do pai, e, desde 2016, apresenta o Caldeirão da Sorte. Mas foi em 2017 que ela começou a assumir responsabilidades e apresentar programas sozinha, primeiro no comando do Bom Dia & Cia, substituindo a irmã Silvia, que teve problemas de saúde. E agora em junho, ela fez sua estreia no comando do Roda a Roda.

E o pai está todo orgulhoso e fez questão de acompanhar os passos da filhota, a dirigindo nas gravações da atração. E quem registrou o momento foi Daniela, que postou o clique em seu Instagram, também cheia de admiração pelo pai:

Meu pai dirigindo o programa Roda a Roda com a Rebeca. Acho tão incrível à disposição e a sensibilidade dele que fico admirada pelo ser humano que ele é. Acho lindo! Quero ser igual.

Silvio Santos ainda tem duas filhas: a primogênita Cíntia, fruto do primeiro casamento do apresentador, que seguiu carreira como diretora de teatro e é mãe do ator Tiago Abravanel, e a caçula Renata, que trabalha como assessora no Grupo Silvio Santos.

Folha Vitória.