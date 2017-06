Boletim ECO101 de Condições da Rodovia BR 101 Serra, 22 de junho de 2016, às 17h50

BR-101 totalmente liberada no km 343, em Guarapari. A pista precisou ser totalmente interditada após uma colisão no início da manhã desta quinta-feira (22). Devido a interdição, o tráfego segue lento na rodovia. Devido à ocorrência, 21 pessoas vieram a óbito e outras 13 seguem internadas.

A pista ficou totalmente interditada para atendimento desde o início da ocorrência, por volta das 6h, até às 16h, quando após a remoção dos veículos para o posto de atendimento da Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizada pela Eco101. O tráfego voltou a fluir nos dois sentidos da rodovia às 17h50, com lentidão de 2 km, no sentido sul, e 3 km, no sentido norte.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma carreta carregada com bloco de pedra trafegava na pista sul quando, por motivos ainda desconhecidos, invadiu a pista no sentido contrário e colidiu frontalmente com um ônibus, que seguia de São Paulo para Vitória, e ambulâncias dos municípios de Jerônimo Monteiro e Alfredo Chaves. Após a colisão, o ônibus saiu de pista e pegou fogo.

Para o atendimento das vítimas, a ECO 101 deslocou equipes dedicadas ao atendimento de acidentes, num total 25 funcionários e doze recursos operacionais: quatro ambulâncias, dois guinchos leves, um guincho pesado, viatura de reforço com equipe médica, dois veículos de rota de inspeção, viaturas de supervisão e caminhão-pipa.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, para o hospital Jayme dos Santos Neves e para a Unidade de Pronto Atendimento de Guarapari. Além da estrutura da ECO 101, participaram do atendimento às vítimas equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu. Algumas remoções de feridos foram realizadas por helicóptero da Polícia Militar.

Por Assessoria de Comunicação Eco101