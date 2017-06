“Esta é a maior tragédia rodoviária do Estado”, afirma André Garcia sobre acidente

A afirmação do secretário se segurança pública se baseia em levantamentos realizados pelo Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O secretário estadual de Segurança Pública, André Garcia, classificou o acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira (22), em Guarapari, que vitimou 21 pessoas e deixou outras 21 feridas, como “a maior tragédia rodoviária do Espírito Santo”.

A afirmação do secretário se baseia em levantamentos realizados pelo Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal (PRF). O acidente que aconteceu no início da manhã, no KM 343 da BR-101, envolveu um ônibus interestadual, uma carreta que transportava um bloco de granito e duas ambulâncias, uma de Alfredo Chaves e outra de Jerônimo Monteiro.

Logo após ser informado do acidente, André Garcia se dirigiu ao local e avaliou a cena como devastadora: “O cenário local era devastador, muito triste. Quem chegou mais cedo viu as cenas dramáticas de um veículo pegando fogo, pessoas morrendo, isso é uma coisa muito triste de se falar, de se comentar”, disse o secretário.

Apoio as famílias

O secretário confirmou que o efetivo pessoal também foi reforçado, no local onde estão atendendo as famílias e no Departamento Médico Legal (DML), para atender e amparar as famílias das vítimas nesse momento difícil.

“A determinação é amparar as famílias, deslocá-las para um local mais apropriado, para receber um apoio psicológico inicial. Não temos problemas de pessoal aqui no DML para atender essa demanda extraordinária”, finalizou.

Folha Vitória.