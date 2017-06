Hemoes intensifica coleta de sangue nesta sexta (23)

Capixabas lotaram o Hemoes de Vitória para doar sangue para as vítimas do acidente na BR 101, em Guarapari, nesta quinta-feira (22), entre uma carreta, um ônibus de viagem interestadual e duas ambulâncias.

A unidade móvel do Hemoes vai estar no pátio do hemocentro estadual, em Vitória, nesta sexta-feira (23), a partir das 7 horas, mesmo horário em que o hemocentro começa a funcionar. O objetivo é utilizar o ônibus para aumentar a capacidade de atendimento do serviço, visto que muitas pessoas estão se disponibilizando a doar sangue em um gesto de solidariedade aos feridos no grave acidente ocorrido na BR 101 nesta quinta (22).

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) ressalta que todas as doações são muito importantes, mas, para que todos os doadores voluntários possam ser atendidos, é necessário que as pessoas compareçam às unidades do Hemoes gradativamente. Em Vitória, por exemplo, o hemocentro estadual funciona também no sábado e estará aberto das 7h às 19 horas para receber os doadores voluntários.

Tanto o hemocentro quanto a unidade móvel tem capacidade para realizar até 100 coletas de sangue por dia. O Hemoes funciona como uma rede. Isso significa que o sangue coletado em Vitória pode ser compartilhado com os serviços de saúde de todo o estado, assim como as coletas realizadas nas unidades do Hemoes no interior do Espírito Santo (Colatina, São Mateus e Linhares) podem ser enviadas para a Grande Vitória, caso necessário.

O Hemoes de Vitória fica na Avenida Marechal Campos, número 1.468, bairro Maruípe. A unidade funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 19h.

Quem pode doar

Antes de efetivamente doar sangue, os voluntários passam por uma triagem para avaliar sua condição de saúde e verificar se está apto a realizar a doação. Quem tem entre 16 e 69 anos pode se candidatar como voluntário. Para os mais velhos, uma ressalva: só pode doar quem tiver feito a primeira doação até os 60 anos. Já os menores de 18 anos precisam de autorização de um responsável legal.

Os doadores frequentes, sejam homens ou mulheres, devem obedecer ao intervalo mínimo entre uma doação e outra: de dois em dois meses para homens e de três em três meses para mulheres. O interessado em doar sangue deve ir até uma unidade do Hemoes, apresentar um documento oficial com foto e responder a um questionário. Em seguida, passará pela triagem. Caso tenha almoçado, deve aguardar três horas após a refeição para fazer a doação.

Onde tem Hemoes

– Hemocentro do Estado do Espírito Santo (Hemoes)

Tel. 3636-7900/7920/7921- Avenida Marechal Campos, 1.468, Maruípe, Vitória. Funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 19h.

– Unidade de Coleta à Distância da Serra

Tel. 3218-9429/ 3218-9242. Avenida Eudes Scherrer Souza, s/n (anexo ao Hospital Estadual Dório Silva). Funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 16h.

– Hemocentro de Linhares

Tel. (27) 3264-6000/ 3264-6019 – Avenida João Felipe Calmon, 1.305, Centro (ao lado do Hospital Rio Doce). Funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30.

– Hemocentro Regional de Colatina

Tel. (27) 3717-2801 – Rua Cassiano Castelo, s/n, Centro. Funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30.

– Hemocentro Regional de São Mateus

Tel. (27) 3767-7957 – Rodovia Othovarino Duarte Santos, Km 02, Parque Washington. Funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30.

