Rose McGowan revela o motivo de ter raspado os cabelos

Famosa principalmente no fim dos anos 90, quando estrelou a série Charmed e filmes de terror e comédia como Um Crime Entre Amigas e Pânico, Rose McGowan ainda mantinha o título de sex symbol do cinema depois de anos, sendo uma das musas de Quentin Tarantino e Robert Rodriguez, quando estrelou a franquia Grindhouse. Mas, atualmente, ser um símbolo sexual não parece ter agradado a atriz, que recentemente também fez parte do elenco da série Once Upon a Time.

Desde que raspou as madeixas, muitos se perguntam qual o motivo de ela ter abandonado o longo cabelo. E agora, Rose finalmente esclareceu, em uma parte de sua biografia, publicada na revista i-D magazine. O livro ganhou o título de Coragem, e no trecho divulgado, ela começa falando que foi questionada se o novo visual foi motivado por um término de relacionamento:

– No começo, a questão me irritou, pensei que era sexista, estereotipada, desanimadora. Não existe nenhuma morte de um relacionamento que me fizesse ter necessidade de liberdade, de mudar. Quanto mais a pergunta apareceu, mais me fez pensar sobre os meus motivos. Eu percebi que eu tinha rompido com alguém. Eu terminei com você. O coletivo, a sociedade. Eu rompi com o ideal de Hollywood, aquele que eu fiz parte e incentivei. A versão ideal de uma mulher que lhe é vendida por todas as atrizes de todos os comerciais de cabelos dizendo: Este é o segredo para ser sedutora, o segredo para conseguir um homem.

A atriz ainda divagou sobre como os cabelos são importantes para a auto-estima das mulheres e como o processo de cortar as madeixas foi libertador:

– Conheço tantas mulheres e meninas que me dizem que seus cabelos são um cobertor de segurança e que elas se escondem atrás. Eu acho isso doloroso. Claro que você deve ter cabelos longos se sentir bem de cabelo comprido, mas examine seus motivos. O que a sociedade diz o que você deve procurar? Em que parte os meios de comunicação mostram o que você deve ser? Por que você quer viver uma vida escondida e do que você está escondendo? Quando eu raspei a cabeça, foi um grito de liberdade, mas mais do que isso, foi a resposta que eu queria para a pergunta que eu tanto odiei. Se eu terminei com alguém? Eu terminei com o mundo.

