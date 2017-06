23ª vítima de acidente na BR-101 morre com 95% do corpo queimado

O rapaz, de 24 anos, seguia com a mãe, Maria Selma Thomaz da Silva, de São Paulo para Vitória, onde visitariam a família. A mulher continua internada em estado grave

Mais uma vítima do trágico acidente na BR-101, em Guarapari, morreu na manhã deste domingo (25). Domingos Sávio, de 24 anos, era deficiente auditivo e teve 95% do corpo queimado durante o acidente, considerado o maior acidente rodoviário da história do Espírito Santo

O ônibus em que ele estava e, ainda, duas ambulâncias, foram atingidos por uma carreta que transportava rochas de granito. Ele e a mãe, Maria Selma Thomaz da Silva, seguiam de São Paulo para Vitória, onde visitariam a família. Após o acidente, os dois foram transportados de helicóptero para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves

Com a morte de Domingos, sobe para 23 o número de vítimas fatais do acidente. No total, 21 pessoas morreram no local, mais de 20 ficaram feridas e 12 foram encaminhadas para hospitais da rede pública estadual. De acordo com o último levantamento da Secretaria de Saúde, dois pacientes foram a óbito, sete receberam alta e três permanecem internados.

Entre as vítimas que continuam internadas, está a mãe de Domingos, em estado grave.

Solidariedade

A tragédia sensibilizou a população, que nos últimos dias têm lotado o hemocentro do Estado, num belo exemplo de solidariedade. Somente no último sábado (24), 369 doadores voluntários passaram pela triagem e 246 bolsas de sangue foram coletadas para ajudar na recuperação dos feridos.

