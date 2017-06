Aumentam as ocorrências de roubos e furtos no Espírito Santo

Cerca de 20% dos dependentes químicos atendidos pelo Programa Integrado de Valorização à Vida (Proviv) do Governo do Espírito Santo se envolveram em delitos – a maioria ligados a furtos e/ou roubos. Essas estatísticas vão ao encontro do que tem sido observado nas delegacias do Espírito Santo: um aumento de roubos e furtos tanto de veículos, quanto de objetos pequenos e de valor, estes alvos preferidosde assaltantes que vão trocá-los por drogas – crack, na maioria das vezes – para saciar o vício.

Casos como o do “homem aranha” de Jardim da Penha, preso três vezes ao tentar furtar objetos de um apartamento no bairro, são emblemáticos para ilustrar a triste realidade do dependente químico que comete delitos para manter o vício. Eles têm sido cada vez mais comum no Estado.

“Infelizmente o aumento de roubos e furtos é a realidade. Por várias motivações: a crise, a índole e a banalização do crime dessa natureza. A maioria dos roubos e furtos são mais telefone, objetos pessoais, celulares e bicicletas e estão diretamente ligados à dependência de drogas. É um problema social que vai para o lado criminal”, afirmou o delegado Isaías Tadeu, do 8º Distrito Policial de Goiabeiras.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Espírito Santo (Sindepes), Rodolfo Laterza, esses delitos cresceram significativamente, não apenas em função da crise da segurança pública, durante o mês de fevereiro, mas em função da crise econômica, do vício e da situação estrutural da polícia capixaba.

“Os roubos aumentaram significativamente. Estamos nos debruçando sobre isso, mas é um trabalho muito complicado, uma caixa preta. Mas aumentou demais. Sempre quando os indicadores socioeconômicos se agravam, em momentos de crise, os crimes patrimoniais crescem. Infelizmente a prática de furtos e roubos de objetos de pequena dimensão e de alto valor está se multiplicando e têm ligação com o vício em drogas”, lamentou Laterza.

Delitos

Coordenador Estadual de Políticas Sobre Drogas, o psiquiatra Gilson Giuberti enfatiza: “Nem todo o dependente de drogas comete delitos. Isso é preciso deixar claro”. Ele afirma que uma das metas do Proviv é impactar na diminuição dos índices de criminalidade ligados à dependência química a partir do aumento da abrangência do serviço em todo o Estado.

“Podemos falar de quase 20% de atendimentos voltados para essa situação de envolvimento de drogas e delitos que são cometidos por menores e maiores de idade. O problema é que existe uma máquina social que está produzindo esses dependentes”, explica Giuberti.

Mais drogas, mais dependentes, mais crimes

Se o número de furtos e roubos relacionados à dependência química tem aumentado, também tem crescido a oferta de drogas no Espírito Santo, e o Estado continua líder nacional na quantidade de ocorrências relacionadas ao tráfico. Os últimos dados compilados nacionalmente estão na 10ª edição do Anuário Nacional de Segurança Pública e mostram que o ES passou de 5.849 para 5.995 ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas em 2015, uma taxa de 152,5 ocorrências dessa natureza para cada número de 100 mil habitantes.

Gilson Giubert informou que cerca de 90% das mulheres nos presídios capixabas são esposas de traficantes “que não necessariamente tinham participação ativa na compra e venda de drogas”. Parte da demanda que o Proviv absorve, no tratamento de dependência química e alcoolismo, vem da Justiça, de egressos do sistema penal que têm problemas com drogas, e de pessoas que foram presas com ou por causa das drogas. O programa também absorve as demandas de menores infratores, vindos do complexo do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).

“Os adolescentes envolvidos são em torno de 5% de nossa demanda. A verdade é que começa a se constituir nos bairros uma cultura complacente com os delitos criminais. A cultura do crime está se desdobrando pela periferia. Uma parte das músicas, por exemplo, faz apologia às drogas e ao crime. E isso tudo vai absorvendo e atraindo jovens”, analisou Giuberti.

Sindipol: 150 homicídios e mais e 3.740 veículos roubados

Dados do Sindicato dos Policiais Civis do Espírito Santo (Sindipol-ES) mostram que até o mês de abril de 2017 foram 3.740 roubos e furtos de veículos no Espírito Santo. No mês de abril, quando foi registrada a maior quantidade de roubos e furtos (1.015), quase metade foram de motos, dado à facilidade de escondê-las, de acordo com informações do Sindicato.

Na Grande Vitória, as cidades que mais registraram ocorrências foram Serra e Cariacica e no interior foram Linhares e Cachoeiro.

O Sindipol também divulgou um número que assusta: os assassinatos, até o mês de maio, aumentaram em comparação ao ano de 2016. Sendo o mês de fevereiro anormal em função da crise de segurança pública (229 homicídios contra 122 em 2016). No total, foram 680 homicídios até maio de 2017 no Espírito Santo, contra 530 no mesmo período no ano de 2016.

Excetuando o mês de fevereiro, a maior diferença aconteceu em abril, quando foram registrados 128 homicídios este ano, contra 100, no ano passado.

