FESTA DE 84º ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE FUNDÃO

A Prefeitura Municipal de Fundão fechou a programação da Festa Religiosa, Cultural e artística em homenagem aos 84 anos de emancipação do município.

A grande atração deste ano é o show do Irmão Lázaro (show nacional) na noite de quinta feira (06 de Julho), e muitas outras atrações musicais e culturais irão acontecer até domingo, 09, confira a programação ao final da matéria.

A festa acontecerá no palco principal montado no centro, ao lado da farmácia Fundão, situado na Avenida Getúlio Vargas. Além das atrações musicais e culturais, também teremos barracas de alimentação, feira de artesanato e a Rua do Lazer nas mediações da academia do Moacir.

Venha e participe com todos os seus amigos e familiares.

Confira a programação:

QUINTA DIA 06

18h00: Abertura dos Festejos com o Dia da Proclamação do Evangelho com a Cantora Eliete Pereira.

18h30: Fala das Autoridades Locais.

19h30: Banda Segunda Vinda

21h00: Irmão Lázaro e banda (Show Nacional)

SEXTA DIA 07

Encontro de Artistas com:

18h00: Grupo Pindobinha (Artistas circenses)

19h00: Os três Capixabas

20h00: Os Feras da Noite

21h00: Raspa Cana Forró Pé de Serra

22h00: Allan Salles e Banda

SÁBADO DIA 08

15h00: Rua do Lazer com Academia dos Sonhos, com diversas atrações para as crianças.

19h00: Fábio Raízes

21h00: Léo Lima e Banda

23h00: Banda Evidance

DOMINGO DIA 09

15h00: Rua do Lazer com Academia dos Sonhos e diversas atrações para as crianças.

17h00: Grupo Incendeia

19h30: Missa Solene na Igreja Católica Matriz São José em Homenagem 84º anos de Emancipação.

20h30: Jean e Juliano

22h30: Banda Vinil S/A

Acesse o portal oficial da prefeitura municipal de Fundão no www.fundao.es.gov.br/Noticia.aspx?id=690 e fiquem por dentro da programação do evento.

Hugo Simonasse

Gerência de Comunicação

Prefeitura Municipal de Fundão