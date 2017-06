Mix de pulseiras é aposta para o público masculino

O público masculino está apostando cada vez mais em acessórios como diferenciais no look. Afinal, foi o tempo em que o colar, brinco ou pulseira pertenciam apenas à vestimenta da mulher. Antenada aos desejos do homemmoderno, a Bendita, que é referência em acessórios femininos, apostou num mix de pulseiras cheio de estilo para eles.

Democráticos e despojados, os produtos exalam personalidade a partir de uma estética minimalista, baseada em tons neutros como o preto e a cartela de terrosos. Destaque para as pulseiras com tranças, referências geométricas e elementos náuticos como âncoras e lemes.

As peças são confeccionadas em couro e material sintético, com fechamentos e pingentes em resina plástica de alta resistência com metalização a vácuo que não descasca, livre de metais pesados nocivos à saúde. Os modelos estão disponíveis nos tamanhos P, M e G, e podem ser adquiridos no e-commerce da marca (www.benditaacessorios.com.br) e junto à consultoras de vendas regionais.

ESHOJE.