Postura correta para dormir ajuda uma boa noite de sono e evita dores crônicas

Dormir bem é fundamental para a saúde. Uma boa noite de sono melhora o humor, reduz a ansiedade, melhora o vigor para as atividades do dia a dia e também é uma grande aliada para o tratamento das dores crônicas. Isso mesmo. O sono reparador é importante para o repouso das estruturas do corpo e ajuda no combate às dores.

Segundo o fisioterapeuta Fabrício Alves, a relação entre o sono e a dor é complexa, pois a dor pode levar à falta de sono e a falta de sono pode aumentar a dor. “A intensidade da dor é diretamente proporcional à qualidade do sono. Mas uma noite mal dormida também tem relação direta com o surgimento ou aumento das dores crônicas. Por isso, é importante tomar algumas precauções para tentar garantir uma boa noite de sono”, afirma.

O fisioterapeuta explica que dormir de barriga pra baixo ou de bruços pode causar dores e piorar alguns quadros de dor crônica. O ideal é dormir de lado ou de barriga para cima, mas só se a posição não causar dores. “Para quem gira muito na cama durante a noite, uma boa dica é usar o chamado body pillow. Um travesseiro bem comprido que a pessoa abraça e coloca entre as pernas. Ele permite que a pessoa fique com a coluna alinhada”, orienta Fabrício.

Outra orientação do especialista é saber escolher o travesseiro, pois quando ele não está na altura certa pode provocar ou piorar as dores. “Para saber qual a altura ideal, deite de lado e coloque a cabeça no travesseiro. Depois peça para alguém conferir se seu pescoço está alinhado com o restante da coluna”, ensina. E antes de comprar um novo, faça testes com o travesseiro que você já tem. É só colocar toalhas embaixo dele e ir testando a altura certa.

Para completar as dicas e evitar dores depois de uma noite mal dormida, é importante ficar atento também ao colchão. Na hora de comprar, não fique com vergonha de testar na loja. Deite e veja se a densidade do colchão é ideal para o seu corpo.

ESHOJE.