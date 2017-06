Praticar exercício no inverno queima mais calorias: saiba como espantar a preguiça

O friozinho do inverno é um convite para ficar mais tempo na cama e, mais ainda, bem longe da academia. Mas abandonar a academia nesse período não é um bom negócio se a meta é estar em forma no verão. Neste período, com o clima mais ameno, o corpoprecisa queimar mais calorias para manter-se aquecido.

Mas para muitas pessoas fazer atividade física durante a estação mais fria do ano não é uma tarefa fácil. A orientadora fitness Marina Sartório, reforça que algumas mudanças de hábitos podem ajudar a manter a rotina de exercícios. “ No inverno o dia demora mais a clarear e quem tem costume de malhar na parte da manhã pode sofrer. Por isso, uma sugestão é mudar o horário do treino e assim manter os exercícios”.

Outra dica que deve ser levada em conta é que com dias mais frios é importante investir no aquecimento antes e depois da atividade física para ajudar a prevenir lesões. “ Antes do treino é recomendado fazer de 15 a 20 minutos de aquecimento com movimentos relacionados a prática a ser realizada: se vou correr, por exemplo, começo com uma caminhada leve e vou aumentando a velocidade gradativamente. E depois do exercício pode investir em um alongamento. Tudo para ajudar a evitar que o corpo sofra com alguma lesão”, ressalta Marina.

Sartório reforça também que para quem quer chegar no verão em forma, o momento de começar a dedicação é agora, pois o corpo demora em média três meses para ter resultados permanentes. “ Quem quer poder chegar no verão com tudo em cima a hora de começar a praticar atividades física é agora. No inverno pode parecer mais sacrificante, mas o resultado pode ser incentivador. Para quem quer emagrecer, essa é uma boa oportunidade.

Mas especialistas fazem um alerta: não basta só praticar atividade física, neste período é o momento que o corpo ingere mais calorias e gorduras e por isso uma alimentação regrada deve estar associada aos exercícios físicos.

Dicas para praticar atividade física no inverno

Roupas leves: mesmo com o clima frio, o ideal é usar roupas leves. Abafar o corpo com muita roupa faz eliminar sais minerais em excesso, o que não é saudável.

Aquecimento: o corpo em repouso leva mais tempo para atingir a temperatura ideal para a atividade física, por isso é importante aquecer e alongar.

Hidratação: A hidratação antes, durante e depois do exercício é essencial, pois, assim como no verão, o corpo perde líquido através da transpiração.

Mudança no horário: quem treina no período da manhã e é impactado com a mudança de temperatura, uma dica é mudar o horário do treino para que o organismo possa acostumar e não deixar de praticar atividade.

Tenha companhia: Quando a preguiça bater, convide alguém para treinar com você. Assim, um incentiva a outr0 a não desistir. Ah, mas marque no dia anterior!

Monte uma playlist animada: treinar com uma música que você gosta é uma boa estratégia para aumentar a disposição e realizar o treinamento até o fim. Uma dica é: no app da Bodytech tem várias sugestões de playlist bacanas.

Evite o modo “soneca” do despertador: não enrole e saia da cama assim que acordar! Assim, você tem menos chances de sabotar o treino da manhã, caso esse seja o seu único horário disponível.

