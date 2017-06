3º Diálogo Brasil-Japão discutirá investimentos no agro

Brasília (26/06/2017) – No próximo dia 7 de julho, será realizado em São Paulo o 3º Diálogo Brasil-Japão sobre Agricultura e Alimentos. Trata-se de uma importante oportunidade para os governos e empresários dos dois países aprofundarem suas relações – principalmente no campo dos investimentos, comércio e ciência – e contará com a presença dos vice-ministros de Agricultura, Eumar Roberto Novacki (Brasil) e Kenichi Hosoda (Japão).

A programação do 3º Diálogo Brasil-Japão incluirá manhã de palestras e debates na área de investimentos, negócios, infraestrutura de transporte e cooperação científica, possibilitando que brasileiros e japoneses venham a identificar interesses mútuos sobre o agronegócio brasileiro.

Na parte da tarde, será realizado o Brazil-Japan Investor Road Show, quando empresas brasileiras terão espaço para apresentar a investidores japoneses os seus projetos de captação de investimentos.

De acordo com o diretor de Promoção Internacional do Agronegócio da Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Eduardo Sampaio Marques, será uma grande oportunidade para empresas do agro brasileiro atraírem investimento japonês aos seus negócios.

Acesse o hotsite do evento e solicite a sua inscrição: http://www.agricultura.gov.br/ assuntos/relacoes- internacionais/eventos-e- missoes/dialogo-brasil-japao

Mais informações à imprensa:

Coordenação-geral de Comunicação Social

Inez De Podestà

imprensa@agricultura.gov.br

Por IMPRENSA MAPA.