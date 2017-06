BNDES lança Canal do Desenvolvedor MPME e facilita acesso das empresas a seus financiamentos

Interativa, ferramenta dá mais poder a micro, pequenos e médios empresários na negociação de melhores condições de financiamento

· Plataforma simplifica, agiliza e amplia o acesso aos recursos do BNDES, aproximando-o dos clientes finais

· Pela internet, empresários podem manifestar interesse por financiamento, em qualquer lugar, 24 horas por dia, sete dias da semana

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Paulo Rabello de Castro, lança nesta segunda-feira, 26, na representação do BNDES, em São Paulo, o Canal do Desenvolvedor MPME – o canal do desenvolvimento da micro, pequena e média empresa. Disponível no endereço www.bndes.gov.br/canal-mpme, a plataforma de relacionamento pela Internet, voltada exclusivamente para MPMEs, representa um marco estratégico na atuação do Banco junto ao segmento.

O Canal do Desenvolvedor MPME permitirá que o BNDES passe, pela primeira vez, a se comunicar diretamente com o empreendedor interessado em suas linhas de financiamento. Até então, essa interação se dava apenas de forma indireta, através de agentes financeiros repassadores.

Por meio do canal, as micro, pequenas e médias empresas (MPMEs), ou seja, empresas com faturamento anual de até R$ 300 milhões, podem fazer manifestações de interesse de crédito, via internet, em qualquer lugar, 24 horas por dia, nos sete dias da semana, sem precisar visitar um agente repassador de recursos para iniciar a busca de apoio financeiro do BNDES para seus projetos.

O canal é responsivo, ou seja, pode ser acessado por meio de dispositivos móveis (celulares e tablets). O objetivo do ambiente é simplificar, agilizar e ampliar o acesso ao crédito, aproximando o BNDES dos seus clientes finais. Produtores rurais, microempreendedores individuais (MEIs) e transportadores autônomos de cargas (caminhoneiros) também podem utilizar a ferramenta.

Rapidez, simplicidade, proximidade e transparência – Por meio do Canal do Desenvolvedor MPME, o empresário identifica as linhas de crédito mais adequadas para o seu empreendimento; simula financiamentos; aponta os agentes financeiros intermediadores (bancos) de sua preferência (o canal permite a indicação de mais de um banco), e encaminha, de forma ágil, manifestação de interesse de financiamento diretamente para os especialistas (back office) dos agentes financeiros intermediadores, responsáveis pela carteira do BNDES. Esses têm acesso a uma área restrita no canal, onde podem fazer o controle e o acompanhamento das manifestações de interesse recebidas.

O ambiente cria uma nova forma de interação entre o Banco, os agentes financeiros e os clientes finais. O BNDES passa a conhecer e a monitorar as necessidades e as demandas dos empresários, assim como suas principais dificuldades de acesso às linhas e instrumentos financeiros. O próprio empresário, por sua vez, pode acompanhar (através do recebimento de avisos por e-mail) em que estágio se encontra sua manifestação de interesse de financiamento, o que aumenta a transparência da tramitação do seu processo no canal.

A ferramenta dá mais poder ao empreendedor na negociação de melhores condições de financiamento para desenvolver o seu negócio. Além disso, responde à necessidade de modernização do modelo de negócios do BNDES no atendimento às MPMEs, com maior rapidez, simplicidade, proximidade e transparência.

Desempenho – As MPMEs ficaram com 38% do total que o BNDES emprestou nos cinco primeiros meses do ano, mantendo trajetória de crescimento da participação no desembolso total do Banco. Entre 2015 e 2016, a fatia desse segmento cresceu de 27,5% para 30,8%. Essa expansão continua em 2017 refletindo a prioridade da ampliação do acesso de MPMEs ao crédito do BNDES nas novas políticas operacionais do Banco.

Operações Indiretas – Cerca de 50% dos financiamentos do BNDES são por meio de operações indiretas, intermediadas por agentes financeiros repassadores, que dão capilaridade aos recursos e fazem o apoio do Banco chegar a MPMEs em todo o território nacional.

O Canal do Desenvolvedor MPME pode ser acessado através do site do BNDES no endereço: www.bndes.gov.br/canal-mpme

Por Imprensa BNDES