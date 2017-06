Empresários e executivos discutem rumos da economia e oportunidades de negócios

Encontro empresarial terá análise e projeções da situação econômica e política do país com renomados profissionais, e também vai falar de negócios em ecoturismo e insumos, como banana e bambu

Empresários e executivos capixabas discutem nesta quarta-feira (28) durante a reunião trimestral do Grupo Permanente de Acompanhamento Empresarial do Espírito Santo (GPAEES), no Sheraton Vitória Hotel, os cenários econômico e político do Brasil e do mundo, como também as possibilidades de diversificação de investimentos no Estado. O evento é para associados e convidados da consultoria Vieira e Rosenberg e terá como tema “Rumos do Brasil: uma agenda inadiável”.

As projeções econômicas para o segundo semestre e as mudanças estruturais no Brasil e no mundo serão abordados pela economista-chefe da Rosenberg Associados (SP), Thaís Zara, que fará um panorama dos próximos meses. “Estamos vivendo no Brasil um momento de transição. O governo Temer foi abalado por uma recente crise política, mas segue na luta para prosseguir no cargo até 2018. E, em busca de apoio político, poderá empregar instrumentos fiscais e parafiscais que devem gerar mudanças estruturais no país”, adianta.

A reunião contará ainda com uma análise do cientista político José Luiz Niemeyer, sobre o atual cenário político do país, abordando as mudanças e as reformas que estão sendo discutidas no Congresso Nacional. Niemeyer é doutor em Relações Internacionais e coordenador dos cursos de graduação e pós-graduação na área no Ibmec/RJ.

Oportunidades

Na programação do encontro haverá ainda uma apresentação do projeto Amigos da Jubarte, para apontar negócios em torno da inserção do Espírito Santo na rota internacional das baleias Jubarte. Com a carteira de projetos para 2017 recém lançada, Thiago Ferrari e Paulo Rodrigues, coordenadores da iniciativa, vão destacar a importância da inserção do Estado em programas de ecoturismo, ampliando a geração de emprego e renda.

Confirmados ainda no evento o diretor de Marketing e a responsável pela área de Negócios da Japan House São Paulo, Fábio Laudísio e Lígia Feichas Vieira, respectivamente, que vão falar sobre as oportunidades trazidas pelo design e tecnologia da milenar cultura japonesa a partir das culturas da banana e do bambu, de fácil produção local, incentivando novos negócios e criando novas oportunidades de emprego e renda. Primeira unidade do projeto japonês fora do país – as próximas serão em Londres e Los Angeles –, a Japan House foi inaugurada em maio, na avenida Paulista, e custou R$ 100 milhões, e esta será a primeira apresentação fora de São Paulo.

Reunião trimestral do Grupo Permanente de Acompanhamento Empresarial do Espírito Santo

Tema: “Rumos do Brasil: uma agenda inadiável”

Data: quarta-feira (28)

Horário: 8h30 às 12h30

Local: Sheraton Vitória Hotel – Avenida Saturnino de Brito, 217, Praia do Canto, Vitória.

