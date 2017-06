Coletes ganham cada vez mais os looks neste inverno

Guiada pelas experiências coletivas, a coleção de Inverno 2017 da Shoulder, alinhada com as tendências atuais, traduz através da riqueza de tramas, tecidos e detalhes os movimentos compartilhados, típicos da mulher contemporânea. Sob o olhar feminino e moderno da marca, as peças clássicas da temporada aparecem repaginadas, sem deixar de lado sua sofisticação característica.

Alguns dos highlights da coleção são os coletes. Sua versatilidade permite a composição de looks que transitam facilmente do dia para a noite. Com cortes diferenciados e uma paleta de cores sóbria, onde o nude e o preto são predominantes, as peças são democráticas e fáceis de combinar. Os itens da linha possuem modelagem delicada, em contraposição aos tecidos mais encorpados da estação.

O suede, must-have do closet da temporada, surge para garantir caimento ideal à peça – perfeita para as sobreposições dos dias mais frescos. Com aplicações de ilhoses, alguns deles ganham, ainda, ar boho e atualizado. Por fim, o clássico colete de pelos consagra-se como opção atemporal indispensável neste irresistível inverno da SHOULDER.

