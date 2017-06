Ivete Sangalo será técnica do The Voice Brasil

Ivete estreou como uma das juradas da versão Kids do programa em 2016, e agora ela vai para o The Voice Brasil se sentar ao lado de Carlinhos Brown, Lulu Santos e Michel Teló

As próximas edições do The Voice Brasil e do The Voice Kids estarão um pouco diferentes! Isso porque as juradas Ivete Sangalo e Claudia Leitte ocuparão novos lugares.

A cantora fará uma troca com Claudia Leitte, que assumirá seu lugar no The Voice Kids. A loira está na atração, que terá sua terceira temporada em 2018, desde a estreia, em 2012.

Folha Vitória.