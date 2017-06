Obstetra explica alterações hormonais que ocorrem durante a gravidez

As mulheres passam por profundas mudanças físicas e emocionais durante a gravidez, e a maior parte delas é atribuída às variações hormonais que ocorrem no período, segundo o ginecologista e obstetra do Hospital Metropolitano João Gabriel Nicoletti.

“Tem mulheres cujos cabelos ficam mais sadios e volumosos, já outras percebem um crescimento no volume de queda dos fios, sentem muito enjoo e ficam de mau humor”, afirma o médico.

Nicoletti explica que a progesterona, por exemplo, hormônio feminino responsável por aumentar o fluxo sanguíneo para o útero, pode agir como um sedativo potente na gestante. Além disso, propicia fadiga, esquecimento ocasional, prisão de ventre, alterações de humor, entre outros incômodos.

Já o enjoo matinal, que surge entre a 5ª e a 6ª semana de gravidez e dura, aproximadamente, até a 12ª semana, está associado aos níveis do HCG, presente no corpo feminino somente neste período, que sobem no início da gestação. Também é acarretado pela taxa elevada de estradiol no organismo, substância fundamental para a formação do cérebro do bebê. “Ela promove o crescimento e o desenvolvimento dos neurônios”, esclarece o obstetra.

Desta forma, por constituírem processos naturais do corpo importantes para o crescimento saudável da criança, não há motivo para pânico, acentua João Gabriel Nicoletti, principalmente se a mulher estiver com o pré-natal em dia. “Por meio do acompanhamento regular com o médico, é possível contornar e amenizar muitos desses incômodos, e ainda identificar alterações que apontam para reais problemas no período”, conclui.

