Supermercado podem voltar a funcionar aos domingos no mês de julho

Seguindo o acordo firmado entre patrões e funcionários em convenção coletiva no fim de 2016, os supermercados da Grande Vitória podem optar por abrir ou não as portas no mês de julho, das 8h as 18h. Até o momento, apenas o supermercados Carrefour, Extrabom e Epa decidiram abrir. Já Ok, Carone, São José e Perim vão se manter fechados.

A Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2016/2017, permitiu que os supermercados abrissem aos domingos durante os meses de janeiro, fevereiro e julho. Esses períodos são considerado como um dos maiores em movimentação no Espírito Santo, quando o Estado recebe turistas, principalmente nas regiões litorâneas.

Desde 2009, o acordo previa que as redes não funcionariam aos domingos. Procurado, o presidente do Sindicato dos Comerciários do Espírito Santo (Sindicomerciários), Jackson Andrade, não atendeu as ligações. O superintendente da Associação Capixaba dos Supermercados (Acaps), Helio Schneider, não foi localizado para comentar o assunto.

Extrabom: Extraplus Praia da Costa e Extracenter Guarapari: 8h às 18h;

Boulevard: 14h às 21h;

Itacibá, Valparaiso, Jacaraípe, Itapoã, Goiabeiras, Porto Canoa: 8h às 15h

Carone: Vila Velha: o horário ainda está sendo definido

Epa: A princípio, apenas Guarapari e Jacaraípe em horário a ser definido.

Ok, Carone, São José e Perim: Até o momento os supermercados decidiram manter as portas fechadas aos domingos

ESHOJE.