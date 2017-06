WhatsApp libera recurso que permite apagar mensagens já enviadas

O objetivo é apagar mensagens potencialmente com destinatários errados ou com conteúdos não apropriados. O usuário terá até cinco minutos para o cancelamento

Uma das funções mais aguardadas para o WhatsApp finalmente está sendo liberada aos usuário. Após a empresa testar a opção de apagar mensagens enviadas, função foi oficializada e publicada no site de ajuda ao usuário

O recurso “Anular” chega para apagar mensagens enviadas e, dessa forma, deletar não somente a mensagem no celular de quem envia, mas também no aparelho do destinatário. Mas com um importante detalhe: você só pode anular uma mensagem até cinco minutos após seu envio. Uma vez que os cinco minutos se passaram, não há nenhuma maneira de anular.

Para que que as mensagens sejam anuladas com sucesso, você e o destinatário deverão estar utilizando a versão mais recente do WhatsApp para Android, iPhone e Windows Phone. Além disso, o destinatário poderá ver sua mensagem antes de ser anulada ou se a anulação não for completada, neste caso, você não será notificado caso a anulação não funcionar.

A novidade já está listada na área de FAQ no site oficial do WhatsApp e os usuários vão começar a receber a funcionalidade nas próximas semanas.

Aprenda a apagar as mensagens

No Android: toque e segure continuamente na mensagem para que ela seja destacada, em seguida toque no Botão Menu > Anular.

No iPhone e Windows Phone: toque e segure continuamente na mensagem para que ela seja destacada, em seguida toque em Anular

Folha Vitória.