Mais de 30 mil capixabas ainda não sacaram o PIS/Pasep e prazo termina nesta sexta

Os trabalhadores inscritos nos programas há pelo menos cinco anos, e que tenham trabalhado pelo menos 30 em 2015 tem direito a retirar o benefício

O abono dos programas de Integração Social (PIS) e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) relativo ao ano-base 2015 estarão disponíveis para saque até a próxima sexta-feira (30). No Espírito Santo, mais de 30 mil trabalhadores ainda não foram reclamar os recursos, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Para fazer o saque, basta ir até uma agência da Caixa ou do Banco do Brasil. A caixa é responsável pelo pagamento do PIS aos trabalhadores com carteira assinada, já o banco do brasil disponibiliza o Pasep aos servidores públicos.

Têm direito ao abono, distribuído anualmente, os trabalhadores inscritos nos programas há pelo menos cinco anos, e que tenham trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias no ano de referência, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. É necessário ainda que os trabalhadores tenham tido seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Se o valor não for sacado até o término do prazo, o recurso será destinado ao fundo de amparo ao trabalhador.

Folha Vitória.