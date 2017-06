O xadrez revisitado da MyFavoriteThing(s)

O xadrez nunca esteve tão em alta! E nesta temporada, a padronagem versátil que tem tudo a ver com o inverno surge renovada graças ao olhar contemporâneo da MyFavoriteThing(s). A marca traz alternativas democráticas para compor looks modernos de um jeito fácil e descomplicado, indo ao encontro do conceito de seu Inverno 2017.

A paleta de cores invernais é o highlight: a cartela ganha novos e apaixonantes tons, como a combinação do plaid roxo e amarelo no fundo verde militar – aposta da linha. Para complementar um visual mais básico, essa estampa exclusiva também invade os acessórios. É o caso da bag, perfeita para iluminar produções de pegada mais street.

Também estampados por um tartan colorido, trench coats e coletes, ideais para encarar os dias mais frios, convivem com saias e casaquetos mais leves, para temperaturas mais amenas. Já para uma produção cheia de personalidade, o macacão é a opção superprática que passeia do dia pra noite facilmente – mais um must-have da My.f.t.!

Outro destaque da coleção são os shorts, saias e blusas que trazem para o closet uma mistura irreverente do xadrez com referências da tendência boho. Brincando com as texturas, a estampa de arabescos é equilibrada pelo preto e branco, dupla indispensável para criar conjuntos mais clássicos com mood noturno.

A My.f.t. inspira-se na atual Geração Z – mulheres nascidas após os anos 1990 e que estão conectadas 100% do tempo, têm necessidade de reconhecimento e acreditam que luxo é expressar sua individualidade, seu estilo e, para tanto, ter novidades sempre, de modo rápido e acessível.

