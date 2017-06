Apartamentos de 3 quartos são ‘alvos’ preferidos de capixabas para comprar ou alugar

49,4% das buscas contabilizadas foram para imóveis de três dormitórios na capital capixaba, enquanto que em Vila Velha o percentual foi de 48,3%.

Uma pesquisa realizada através do índice Ademi-ES VivaReal, que tem como base de análise os anúncios, buscas e transações realizados para imóveis prontos residenciais verticais, apontou que o capixaba busca mais imóveis de três quartos. 49,4% das buscas contabilizadas no portal VivaReal foram para imóveis de três dormitórios na capital capixaba, enquanto que em Vila Velha o percentual foi de 48,3%.

A procura por unidades de dois dormitórios, por exemplo, registrou 28,2% e 32,2%, respectivamente. O índice apontou também que há mais demanda do que no oferta no caso dos imóveis de três quartos disponíveis no mercado das duas cidades pesquisadas. Em Vitória, a busca chegou a 49,4%, enquanto que a oferta era de 45,4%. Em Vila Velha, a procura registrada foi de 48,3%, contra 36,1% de oferta.

Os imóveis mais buscados na capital têm preços entre R$ 226 mil a R$ 350 mil e metragem entre 91 m² a 120 m². Em Vila Velha, os preferidos custam até R$ 225 mil e têm áreas privativas entre 51 a 70 metros quadrados.

De acordo com Sandro Carlesso, presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo (Ademi-ES), o índice, lançado nesta quarta-feira (28), fornece dados para que o consumidor desse tipo de serviço consiga fazer um planejamento. “O índice é um sinalizador de tendências. Também serve para quem está pensando em vender, alugar. Com a ferramenta, ele vai conseguir ver como está a procura das amostras”, exemplificou Carlesso.

Os bairros mais buscados

Na pesquisa, os bairros que figuram no topo da lista para compra de imóvel na capital são Jardim Camburi na frente com 30%, seguido de Jardim da Penha (20%), Praia do Canto (19%), Mata da Praia (10%) e Bento Ferreira (5%). Em Vila Velha, os locais são Praia da Costa (33%), Praia de Itaparica (24%), Itapuã (22%), Coqueiral de Itaparica (6%) e Praia da Gaivotas (5%).

No caso da busca para aluguel, na capital capixaba a preferência são pelos bairros Jardim Camburi (48%), Jardim da Penha (20%), Praia do Canto (14%), Mata da Praia (8%) e Enseada do Suá (4%). Já no município canela-verde, os endereços mais buscados foram Praia da Costa (40%), Itapuã (30%), Praia de Itaparica (18%), Coqueiral de Itaparica (4%) e Praia da Gaivotas (4%).

Folha Vitória.