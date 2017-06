Febre amarela silvestre: 477 notificações foram descartadas

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) recebeu, neste ano, até terça-feira (27), 815 notificações de suspeita de febre amarela. Quatrocentas e setenta e sete notificações foram descartadas. Do total de 338 casos, 294 foram confirmados para febre amarela silvestre, ou seja, com transmissão ocorrida na área rural.

Deste total, 90 casos evoluíram para óbito e os locais de provável infecção foram: Santa Maria de Jetibá (08), Domingos Martins (07), Santa Leopoldina (10), Muniz Freire (06), Marechal Floriano (07), Alfredo Chaves (05), Brejetuba (04), Santa Teresa (04), Colatina (04), Irupi (03), Itarana (03), Viana (03), Cariacica (03), Laranja da Terra (02), Pancas (02), Ibatiba (02), Afonso Cláudio (03), Conceição do Castelo (02), Venda Nova do Imigrante (02), Serra (02), Vargem Alta (02), Conceição da Barra (01), Iúna (01), Linhares (01), Marilândia (01), São Roque do Canaã (01) e Aracruz (01).

Os 294 casos confirmados de infecção são provavelmente dos municípios: Santa Leopoldina (49), Ibatiba (23), Colatina (22), Domingos Martins (22), Marechal Floriano (17), Santa Teresa (12), Santa Maria de Jetibá (12), Brejetuba (10), Muniz Freire (10), Afonso Cláudio (10), Alfredo Chaves (09), Conceição do Castelo (09), Castelo (08), Serra (08), Viana (07), Cariacica (06), Pancas (06), Itarana (06), Laranja da Terra (06), Itaguaçu (05), Baixo Guandu (05), Irupi (05), São Roque do Canaã (04), Vargem Alta (04), Venda Nova do Imigrante (03), Iúna (03), Cachoeiro de Itapemirim (02), Marilândia (02), Fundão (01), Ibiraçu (01), Aracruz (01), Anchieta (01), Guarapari (01), Ibitirama (01), Muqui (01), Linhares (01) e Conceição da Barra (01).

Com isso, há 44 casos em investigação com quadro indicativo também de leptospirose, febre maculosa, dengue e outras doenças com sintomas semelhantes.

Cobertura Vacinal

De acordo com informações enviadas pelos municípios, até o momento, 3.041.325 pessoas foram imunizadas contra a febre amarela em todo o Estado, o que representa uma cobertura vacinal de 85,00% da população capixaba.

Até o momento, foram distribuídas 3.431.900 doses para todo o Estado.

Macacos

A Sesa recebeu notificação de mortes de macacos em 57 municípios, dos quais 28 tiveram amostras confirmadas para febre amarela: Afonso Cláudio, Aracruz, Atílio Vivácqua, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçú, Irupi, Itaguaçu, Itarana, Iúna, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Pancas, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Serra, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vitória e Vila Velha.

