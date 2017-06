Mariana Goldfarb diz que não desgruda de Cauã Reymond e confessa que é muito ciumenta

Em entrevista ao canal da blogueira Gabriela Pugliesa, a modela confessou como é o namoro com o ator e ainda disse que se considera bem ciumenta

Mariana Goldfarb abriu o jogo sobre seu namoro com Cauã Reymond. Em entrevista à blogueira Gabriela Pugliesi, a modelo contou como é ser namorada de um dos maiores galãs do Brasil: – Eu vejo o Cauã como o Cauã. Acho que as pessoas têm que aprender que ele é tudo isso – muito bom ator, profissional, excelente pai, tenho uma lista de qualidades dele -, só que, cara, ele é meu namorado, ponto.

Apesar de entender o sucesso que o namorado faz, Mariana confessou que se incomoda com a falta de educação de algumas pessoas, que quando o encontram ficam pegando em seu namorando. – O que me incomoda só é a falta de educação. Eu tenho ciúmes dele, muito. Evito procurar coisa, não digo isso de mexer no celular. Mas ver uma cena dele com alguém. É foda, mas eu vejo. Se eu amo esse homem, ele quer fazer isso da vida dele (ser ator), ele tem um trabalho maneiro, eu vou ter que me acostumar. Vai ter que entrar na minha cabeça. Quero vê-lo brilhar cada vez mais, explicou.

Alvo de críticas nas redes sociais e muito comparada à Grazi Massafera, ex de Cauã, Mariana contou que sempre apaga e bloqueia os seguidores que a incomodam na internet e diz apenas ficar doida quando os comentários são sobre seu corpo: – Apago e bloqueio tudo, sempre. Hoje em dia não (sofro). Minha mãe sofre, meu pai então… isso é doído para minha família, para mim menos. Eu estou aprendendo. Quando tem algo assim de corpo, eu fico doida…

A modelo, que já foi pedida em casamento através das redes sociais pelo amado, disse que os dois estão morando juntos e que não se desgrudam: – A gente malha junto, faz tudo junto, a gente não tem vontade de ficar separado. Veja a participação da atriz no blog da Pugliesi.

Folha Vitória.