Quarto de casal com clima de campo

Para desfrutar da atmosfera relaxante e acolhedora da vida campestre, não é necessário pegar a estrada. “O espaço de morar é onde a gente tem de se sentir bem. Então, se a pessoa gosta desse clima de casinha do interior, por que não trazê-lo para dentro do apê?”, pergunta a arquiteta Patricia Cillo, que, ao lado de Fernando Figoli, encabeça o escritório Figoli-Ravecca, em São Paulo. A pedido de MINHA CASA, foi justamente isso que a profissional buscou no projeto deste quarto. “O resultado ficou romântico, mas a proposta se encaixa também para perfis mais despojados”, aponta. O papel de parede e a cama de ferro conferem personalidade, enquanto a base neutra e as linhas retas do mobiliário trazem mais sobriedade à bem resolvida composição.

Da flora nasce tudo

º Para conferir o ar de recanto na natureza, nada melhor do que flores! Neste caso, elas aparecem no papel de parede que cobre a superfície de maior destaque. A escolha da estampa foi determinante para que a composição final não ficasse pesada. “O fundo areia deixa tudo leve, iluminado, e os desenhos são delicados”, aponta a profissional.

º Com base no papel, foi definido o restante da decoração, como o modelo da cama. “Seria desperdício colocar uma cabeceira fechada escondendo a estampa”, brinca Patricia. Além disso, ressalta a arquiteta, a peça de metal, com linhas limpas e retas, combinou com a ideia de um estilo romântico, mas sem muitas firulas.

º Leveza e aconchego ganham reforço com a madeira, que invade o espaço, do piso laminado ao mobiliário. “Mesmo em padrão claro, ela aquece todo o ambiente. Buscamos usar, nos diferentes elementos, tons bem próximos, para ficar harmônico”, afirma Patricia.

º Nas laterais da cama, um banquinho e uma cadeira de madeira de demolição fazem as vezes de criados-mudos, de modo original e econômico. “Baús, tambores e uma pilha de revistas amarradas com um cinto também são opções. Mas não adianta apenas colocar o objeto lá – enriqueça o visual com um arranjo de flores, um abajur, livros etc.”, ensina.

Paleta do ambiente

º “Como o papel é bem estampado, deixamos o restante neutro para não pesar”, conta a arquiteta.

º Além da madeira, os tons de bege no tapete, na cortina e na pintura das paredes aquecem a composição.

º Do desenho floral foram puxadas as cores mais vibrantes, como o azul, que conferem graça.

Mais charme e mais cor

º A parede oposta à cabeceira também ganhou o revestimento floral. “A ideia foi usá-lo em superfícies inteiras, sem acessórios, para que ficasse harmonioso e sem quebras”, justifica.

º Apesar da tonalidade marcante, a cômoda integra-se perfeitamente ao estampado e conversa com todo o ambiente, devido ao design antiguinho e aos materiais. “Os puxadores de metal compõem com a madeira da estrutura, assim como a cama com os criados-mudos”, diz Patricia.

º Uma das paredes lisas ganhou bossa com os quadros, criados pela arquiteta (aprenda a fazê-los na pág. 28). “O arranjo fica interessante quando tem molduras de diferentes materiais e tamanhos. Isso possibilita acrescentar outras peças mais tarde sem precisar desmontar o conjunto”, afirma.

Passagem livre

º “Escolhemos móveis pequenos a fim de deixar espaço suficiente para a circulação”, observa Patricia, que recomenda distância mínima de 60 cm no entorno da cama.

Quanto custou? 10 x R$ 687

Cama Romana, tamanho casal (1,46 x 1,98 x 1,28 m*), de ferro, com pintura eletrostática dourada, da Icamas – Mobly , 10 x R$ 130,90

Colchão Bio Star, ref. 8069950, tamanho casal (1,38 x 1,88 x 0,14 m), com espuma D28, da Herval – Pontofrio , 10 x R$ 49,90**

TV PH28N91D, ref. 10516225, de LED, 28 polegadas, HD, com conversor digital integrado, som Surround, DNR e entradas HDMI e USB, da Philco – Pontofrio , 10 x R$ 89,90**

Armário Seal (1,38 x 1,98 x 0,56 m), ref. 327154, de madeira pínus maciça, envernizado, com duas portas deslizantes, seis nichos, duas gavetas e dois cabideiros – Tok&Stok, 10 x R$ 185***

Espelho Fred (0,60 x 0,03 x 1,07 m), ref. 333013, de madeira pínus maciça e MDF, tingido e envernizado, com três ganchos de zamac envelhecido. – Tok&Stok , 10 x R$ 28,50***

Cômoda Devon (0,83 x 1,01 x 0,43 m), ref. 315439, de madeira pínus maciça e MDF, com acabamento em laca na cor azul, com seis gavetas com puxadores de zamac envelhecido – Tok&Stok , 10 x R$ 129***

9,86 m² de piso laminado Durafloor Carvalho Viena (réguas de 0,18 x 1,20 m, com 8 mm de espessura), com sistema de encaixe sem cola, da linha Nature, da Duratex – Leroy Merlin, 10 x R$ 73,85***

Por Minha Casa