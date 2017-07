Como combater o sedentarismo da geração de crianças viciadas em eletrônicos

As crianças brasileiras são as que mais passam o tempo de suas vidas em algum tipo de tela. Seja de computador, smartphone, tablet ou televisão, esse fato trouxe o Brasil para posição de destaque no ranking da obesidade infantil. Cerca de 14% das crianças brasileiras na faixa etária de 5 a 9 anos são obesas e 33,5% têm excesso de peso, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A estimativa é de que esses números cresçam de 1 a 2% ao ano.

Esse tempo em frente às telas é totalmente sedentário. É o somatório desses momentos em que as crianças passam sentadas, deitadas ou recostadas. Os meios eletrônicos são cada vez mais babás virtuais dos pequenos. Ou porque eles têm um acesso facilitado e acabam nem experimentando uma rotina de brincadeiras ao ar livre, ou porque seus pais incentivam, vendo neles uma maneira mais fácil e segura, diante da violência dos grandes centros urbanos, de entreter as crianças.

A dica do educador físico da Unimed Vitória Júlio César de Oliveira Júnior aos pais é colocar limites e negociar com a garotada o tempo em frente as telas. Para cada período no computador, smartphone ou televisão, o mesmo tempo para brincadeiras com movimentos.

Entre as dicas, contar as experiências dos pais quando eram pequenos e brincavam ao ar livre, incentivar as brincadeiras com os amigos da escola, do condomínio, da rua, levando as crianças para locais como parques, praças e campinhos e, ainda matricular as crianças em uma atividade extraclasse, como escolinha de futebol, curso de natação, judô, entre outras.

Atividades físicas, além de boas para a saúde do corpo, também são excelentes para a saúde mental e sociabilização das crianças. Atualmente, 78% das crianças brasileiras não atingem o mínimo de exercícios recomendados pela Organização Mundial da Saúde.

